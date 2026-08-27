Sean Parnell es el candidato de Hegseth para suceder al secretario del Ejército de EE.UU.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, considera a su principal portavoz y uno de sus asesores más cercanos, Sean Parnell, como posible sustituto del secretario del Ejército, Dan Driscoll, quien contempla abandonar el Pentágono en los próximos meses, de acuerdo con información publicada por The Hill, medio referente de esta información.

Dos fuentes familiarizadas con las deliberaciones citadas por The Hill señalaron que Parnell figura entre los candidatos que Hegseth analiza para ocupar el puesto. El portavoz habría expresado en privado su interés en asumir la posición.

La posible salida de Driscoll ocurre después de varios meses de desacuerdos con Hegseth sobre la influencia y la toma de decisiones dentro del Departamento de Defensa. Una fuente indicó que el secretario del Ejército estaría dispuesto a dejar el cargo “en torno” al Día del Trabajo, que este año se conmemora el 7 de septiembre.

Sin embargo, la Casa Blanca buscaría que Driscoll permanezca al menos hasta las elecciones legislativas de noviembre, según las fuentes citadas en los reportes. El funcionario estuvo el lunes en la Casa Blanca para conversar sobre su futuro, de acuerdo con NBC News.

NEWS: Defense Secretary Pete Hegseth is considering his chief spokesperson, Sean Parnell, to succeed Army Secretary Dan Driscoll, who is eyeing an exit from the Pentagon in the coming months, two sources familiar with the matter told @thehill @NewsNation — Filip Timotija (@filip_timotija) August 26, 2026

Parnell, un aliado cercano de Hegseth

Parnell ocupa desde febrero de 2025 el puesto de principal portavoz del Pentágono y también preside el Panel Especial de Revisión de la Retirada de Afganistán. Un funcionario del Departamento de Defensa aseguró a The Hill que cuenta con respaldo dentro de la administración y destacó su experiencia militar y de liderazgo.

“El Sr. Parnell cuenta con un amplio respaldo en toda la Administración y ha trabajado incansablemente para propiciar un cambio cultural y una mayor rendición de cuentas en el Pentágono”, afirmó el funcionario.

Ante las preguntas sobre una eventual designación, otro alto funcionario de la administración declaró que Parnell está “centrado al 100% en el trabajo para el que fue designado por el presidente Trump y el secretario Hegseth”.

La posible promoción colocaría a Parnell al frente de una de las principales ramas militares estadounidenses. Su perfil combina experiencia política y militar: fue condecorado con dos Estrellas de Bronce y un Corazón Púrpura por su servicio durante la guerra de Afganistán.

Antes de incorporarse al Pentágono, Parnell intentó llegar al Congreso en dos ocasiones. En 2020 perdió frente al demócrata Conor Lamb por un escaño de Pensilvania y posteriormente buscó una candidatura al Senado, pero abandonó la contienda en 2021.

Parnell ha negado acusaciones de abuso formuladas durante una disputa de custodia con su entonces esposa. Por ahora, no existe una designación oficial y Driscoll continúa en el cargo mientras la administración Trump evalúa su futuro.

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