Marco Rubio reveló una faceta desconocida de Pete Hegseth a quien tiene como vecino

Marco Rubio, secretario de Estado, hizo pública una debilidad desconocida en Pete Hegseth, máximo responsable del Departamento de Defensa, a quien conoce bastante bien al tenerlo como vecino.

Durante su participación en el podcast de la asesora política Katie Miller, el republicano de raíces cubanas compartió una anécdota relacionada con el expresentador de televisión incorporado al gabinete presidencial a quien, por extraño que suene, parecen fascinarle los gatos.

“Un día, creo que Pete y su familia estaban sentados viendo la televisión, y dejan la puerta de entrada abierta porque tienen gatos, aunque nunca pensé que a Pete le gustaran los gatos.

Mi perro simplemente entró al salón de Hegseth miró a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en la casa equivocada, se dio la vuelta y se marchó. Creo que los perros se sienten atraídos por su casa por los gatos”, señaló.

De acuerdo con The Washington Post, al igual que Rubio y Hegseth, varios funcionarios de la administración Trump viven en Fort Lesley J. McNair, una base del Ejército en Washington donde se sienten seguros de que los militares cuiden de su integridad.

Get ready for a side of the Rubios you’ve never seen before.



In this brand-new episode with @SecRubio and Jeanette Rubio, nothing is off limits: from Marco’s surprising love for EDM and rap, to the key to their happy family life, and a behind-the-scenes look at life as Secretary? pic.twitter.com/XiA3MEpCke — The Katie Miller Podcast (@katiemillerpod) August 11, 2026

En el caso de Marco Rubio, se ha convertido en uno de los posibles aspirantes a contender por candidatura presidencial republicana en 2028 en una carrera donde su rival más cercano es el vicepresidente James David Vance.

Con respecto a Pete Hegseth, después de Donald Trump es quien define el destino militar tanto en Estados Unidos como en las misiones puestas en marcha en otros puntos del planeta. No obstante, las críticas sobre su desempeño prácticamente lo descartan entre los aspirantes a suceder al jefe de la nación una vez que concluya su trabajo dentro de poco más de dos años.

De hecho, hace unos meses cobró fuerza una versión divulgada por algunos medios informativos señalando que su puesto estaba en riesgo debido a su análisis planteado a Trump sobre lo sencillo que parecía derrotar a Irán en una guerra.

A partir de ello, fue cómo el republicano de 80 años optó por iniciar una operación en la cual lleva inmerso medio año sin señales de poder resolverla.

Así que, mientras no mejore la situación en Medio Oriente, la posibilidad de ver a Rubio y Hegseth viviendo como vecinos disfrutando su tiempo libre en compañía de sus familiares, perros y gatos tampoco podría estar garantizada.

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