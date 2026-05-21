Trump ve a JD Vance y a Marco Rubio como sus posibles herederos políticos rumbo a elección presidencial en 2028

El presidente Donald Trump alimentó nuevamente las especulaciones sobre la sucesión republicana rumbo a las elecciones presidenciales de 2028 al asegurar que tanto el vicepresidente JD Vance como el secretario de Estado Marco Rubio son figuras “muy buenas” y con potencial para liderar el futuro del movimiento conservador.

Las declaraciones del mandatario ocurrieron después de que ambos funcionarios encabezaran recientemente conferencias de prensa en la Casa Blanca en sustitución de la portavoz Karoline Leavitt, quien se encuentra de baja por maternidad. Las comparecencias públicas de Vance y Rubio fueron interpretadas en Washington como una especie de ensayo político anticipado de cara a la carrera republicana de 2028.

“Creo que ambos lo hicieron genial. Los vi a ambos. Son muy buenos, realmente lo son”, declaró Trump al ser cuestionado sobre cuál de los dos tuvo mejor desempeño frente a la prensa.

Aunque Trump no podrá competir nuevamente por la presidencia debido al límite constitucional de dos mandatos, el mandatario continúa dominando el panorama republicano y mantiene gran influencia sobre quién podría convertirse en el próximo líder del movimiento MAGA.

En las últimas semanas, el vicepresidente Vance ha encabezado varias encuestas internas entre votantes conservadores, mientras Rubio ha ganado visibilidad política tras asumir un papel más activo en temas de política exterior y seguridad nacional.

JD Vance was Trump’s clear 2028 heir after becoming his running mate in 2024. Now Marco Rubio is closing in, FT.



The fight is no longer just over who succeeds Trump, but whether Republicans choose Vance’s isolationism or Rubio’s interventionist foreign policy.



1/ pic.twitter.com/cFbTFVDgih — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 19, 2026

La Casa Blanca se convierte en escaparate político

La sala de prensa de la Casa Blanca se ha transformado en un escenario clave para medir el perfil político de ambos republicanos.

Vance compareció ante reporteros durante casi una hora, defendiendo decisiones de la administración Trump sobre temas como el conflicto con Irán, el aumento en los precios de la gasolina y los programas de compensación económica dirigidos a aliados políticos del presidente.

El vicepresidente también aprovechó para mostrarse relajado y cercano frente a los periodistas, incluso bromeando sobre el ambiente caótico dentro de la sala de prensa.

“No soy un posible futuro candidato. Soy vicepresidente, me gusta mucho mi trabajo y voy a intentar hacerlo lo mejor posible”, respondió Vance cuando un periodista lo cuestionó directamente sobre sus aspiraciones presidenciales.

Por su parte, Rubio recibió elogios de sectores republicanos y algunos analistas demócratas tras su propia conferencia de prensa semanas atrás. El exsenador por Florida mostró un tono más institucional y enfocado en política internacional, particularmente sobre las tensiones con Irán y Venezuela.

Además, el secretario de Estado se volvió tendencia en redes sociales luego de protagonizar momentos virales, incluyendo apariciones públicas con atuendos deportivos similares a los usados por Nicolás Maduro y una presentación improvisada como DJ durante una boda.

JD Vance on why Trump keeps asking crowds whether they prefer him or Marco Rubio as the 2028 Republican nominee:



“I just don't think it sounds like the president of the United States to have a televised competition for who would succeed him as his apprentice.



I just think… pic.twitter.com/dNF7EriEk2 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 13, 2026

Trump impulsa especulaciones sobre una fórmula republicana

Trump incluso ha sugerido públicamente la posibilidad de una candidatura conjunta entre Rubio y Vance, aunque sin aclarar quién encabezaría una eventual fórmula presidencial.

Durante una cena reciente en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el mandatario preguntó a los asistentes quién preferían como sucesor político. Tanto Vance como Rubio recibieron fuertes aplausos.

“Sería una fórmula perfecta”, comentó Trump sobre una posible combinación entre ambos líderes republicanos. Sin embargo, añadió que todavía es “demasiado pronto” para tomar decisiones.

A pesar de la creciente atención mediática, tanto Rubio como Vance han intentado minimizar las especulaciones sobre 2028. Rubio incluso declaró anteriormente que no buscaría la nominación republicana si Vance decidía competir.

Sin embargo, dentro del Partido Republicano ya comienza a tomar forma una nueva generación de líderes conservadores que podría marcar el rumbo del movimiento después de Trump.

Con estilos distintos, pero alineados con gran parte de la agenda del actual mandatario, tanto Vance como Rubio aparecen cada vez más como las figuras mejor posicionadas para disputar el control político del trumpismo en los próximos años.

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