J.D. Vance evita hablar de Marco Rubio y la hipotética postulación de ambos a la presidencia

James David Vance, vicepresidente estadounidense, eludió hablar sobre Marco Rubio, secretario de Estado, como un posible rival electoral, pero sobre todo de la intención de ambos de postularse para contender por la Casa Blanca en 2028.

A medida que pierde fuerza el respaldo de la ciudadanía hacia el trabajo de Donald Trump al frente del gobierno, comienza a especularse sobre quién será el republicano que se postule con el objetivo de reemplazarlo al final de su gestión.

Aunque la baraja de aspirantes es amplia, J.D. Vance y Marco Rubio parecen llevar la delantera, o al menos así pretende hacerlo ver el magnate neoyorquino.

Al inicio de esta semana, durante un evento celebrado en la Casa Blanca, Trump volvió a mencionar que ambos republicanos formarían un “equipo ideal”, esto en alusión a presentarse como la fórmula conservadora en los próximos comicios presidenciales.

“Eso no significa que cuenten con mi respaldo bajo ninguna circunstancia. Creo que suena como candidato a la presidencia y candidato a la vicepresidencia”, indicó sin especificar quién llevaría la batuta en una hipotética postulación en tándem.

Donald Trump parece estar empecinado en hacer competir a J.D. Vance con Marco Rubio con el objetivo de elegir al próximo candidato republicano a las elecciones. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Al ser cuestionado al respecto, J.D. Vance reconoció que el tema sobre su posible postulación le resulta incómodo, pues lo considera fuera de tiempo.

“Hay pocos temas de los que me apetezca menos hablar que el cargo al que voy a presentarme dentro de unos años, cuando estoy disfrutando de mi trabajo y tratando de hacerlo bien en el puesto para el que el pueblo estadounidense ya me eligió”, expresó

Ante la insistencia de la prensa, el político de Ohio aseguró llevar una excelente relación con Marco Rubio, la cual no le agradaría alterar a partir de un comentario a destiempo, pues considera más conveniente dedicarse de lleno a sacar adelante el proyecto de nación propuesto por el presidente Trump.

“Adoro a Marco. Creo que es un gran secretario de Estado. Se ha convertido en un amigo muy, muy querido, pero creo que ambos estamos muy centrados en cumplir con los asuntos del pueblo estadounidense en este momento.

Si yo fuera el pueblo estadounidense, pocas cosas odiaría más que a una persona que apenas lleva un año y medio en el cargo y que ya está buscando un puesto dentro de dos años y medio. Hagamos un buen trabajo ahora. Lo estamos haciendo, solo tenemos que seguir así”, puntualizó.

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