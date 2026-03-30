JD Vance encabeza la encuesta presidencial de CPAC para 2028; es el favorito para suceder a Trump

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se consolidó por segundo año consecutivo como el favorito de la base conservadora para encabezar la candidatura republicana en las elecciones presidenciales de 2028, de acuerdo con la encuesta informal realizada durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de 2026.

El sondeo, que reunió a cerca de 1,600 asistentes al evento, otorgó a Vance el 53% de las preferencias, una cifra menor al 61% que obtuvo en 2025, pero suficiente para mantener una ventaja clara sobre sus posibles contendientes dentro del Partido Republicano.

En segundo lugar, se posicionó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien registró un crecimiento significativo al alcanzar el 35% de apoyo, frente al 3% obtenido el año anterior. El avance de Rubio refleja un cambio en las preferencias de sectores conservadores que han valorado su papel en la política exterior de la actual administración.

CPAC straw poll results for 2028 GOP presidential primary:



53% – JD Vance

35% – Marco Rubio pic.twitter.com/0C4SC69thi — CSPAN (@cspan) March 28, 2026

Rubio gana terreno en un escenario abierto

Aunque la encuesta de la CPAC no es científica ni representativa del electorado en general, históricamente ha servido como termómetro del sentir de la base republicana más activa. En esta edición, ningún otro aspirante superó el 2% de respaldo, incluyendo figuras como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o Donald Trump Jr.

El crecimiento de Rubio ocurre en un contexto en el que ha ganado visibilidad dentro del gobierno, especialmente por su participación en negociaciones internacionales y decisiones clave en política exterior. Su perfil contrasta con el de Vance, quien es identificado con el ala más aislacionista del movimiento conservador y cercano a la base del “Make America Great Again” (MAGA).

Ambos políticos, sin embargo, han intentado minimizar cualquier percepción de rivalidad. Vance ha señalado públicamente que no considera a Rubio un adversario, mientras que el secretario de Estado ha expresado que respaldaría al vicepresidente si decide buscar la nominación presidencial.

Marco Rubio descarta buscar la presidencia en 2028 si JD Vance se postula. Crédito: Kevin Wolf/ Archivo | AP

El futuro del Partido Republicano tras Trump

La encuesta se da en un momento de incertidumbre dentro del Partido Republicano, a menos de un año de las elecciones de medio mandato y con la popularidad del presidente Donald Trump en descenso. De acuerdo con sondeos recientes, su nivel de aprobación se ha visto afectado por factores como la situación económica y la guerra en Irán.

Aunque Trump ha insinuado en ocasiones la posibilidad de buscar un tercer mandato, la legislación estadounidense lo prohíbe, lo que deja abierta la carrera por su sucesión. En este contexto, figuras como Vance y Rubio emergen como los principales herederos políticos de su movimiento.

Analistas coinciden en que el Partido Republicano continúa alineado en gran medida con la agenda de Trump, mientras que las voces moderadas han perdido influencia en los últimos años. No obstante, la historia de la CPAC demuestra que sus encuestas no siempre predicen con exactitud al candidato final.

Aun así, los resultados de 2026 refuerzan la idea de que la contienda por la nominación republicana ya comienza a tomar forma, con Vance como líder claro y Rubio consolidándose como su principal competidor en un escenario político en evolución.

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