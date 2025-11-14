J.D. Vance se niega a ver a Marco Rubio como un rival en las elecciones presidenciales

James David Vance, vicepresidente de la nación, descartó que exista una rivalidad con Marco Rubio, secretario de Estado, por ser el próximo candadito a la presidencia en 2028.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el segundo hombre en importancia en la Casa Blanca indicó que, luego de concluir las elecciones intermedias, se reunirá con el presidente Donald Trump para definir la ruta a seguir bajo el enfoque de prolongar la estancia de los republicanos al frente del gobierno federal.

“Haremos todo lo posible por ganar las elecciones de mitad de mandato. Y después, me reuniré con el presidente para hablar del tema”, mencionó.

Cuestionado sobre la posibilidad de verlo entre los aspirantes que pretenden seguir los pasos Trump para intentar relevarlo llegado el momento, el conservador de Ohio, afirmó solo estar concentrado en cumplir con su deber como vicepresidente sin pensar en el futuro.

“Si hacemos bien nuestro trabajo, la política se encargará de sí misma. Así que me voy a centrar en la labor que tengo”, enfatizó.

James David Vance y Marco Rubio son los integrantes de mayor peso en el gabinete de Donald Trump. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Ante los señalamientos que apuntan hacia un presunto distanciamiento con Marco Rubio, pues bajo la perspectiva de varios analistas políticos ambos encabezan a los aspirantes para contender por la presidencia, Vance asegura llevar una excelente relación con el conservador de raíces cubanas a quien ve más como un colega que como un posible adversario.

“Si Marco finalmente se presenta a la presidencia, ya veremos qué hacemos cuando llegue el momento.

Me han preguntado si veo a Marco como un rival y, en primer lugar, si alguno de los dos se presenta, eso ocurrirá dentro de mucho tiempo y ninguno de los dos tiene derecho a ello. Así que creo que sería ridículo decir que Marco es un rival. No, Marco es un colega”, subrayó.

Las especulaciones de la prensa sobre los favoritos de Donald Trump en su gabinete para pretender relevarlo en 2028 surgieron a partir de una declaración emitida hábilmente hace unas semanas por el propio magnate neoyorquino para ponerlos a trabajar arduamente.

“Obviamente tenemos a J.D., el vicepresidente, que es excelente. Marco también es excelente. No creo que nadie se atreva a competir contra ellos dos. Creo que, si alguna vez formaran un grupo, serían imparables”, expresó.

