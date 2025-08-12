J.D. Vance asegura que Elon Musk cometió un error al iniciar una pelea con el presidente

James David Vance, vicepresidente de la nación, afirma que el sudafricano Elon Musk se equivocó al desatar una guerra de declaraciones en contra del presidente Donald Trump.

Después de concluir su etapa como “empleado especial del gobierno” a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), elhombre más rico del planeta terminó enemistado con el presidente Donald Trump.

De ahí en adelante, la contrastante visión de ambos personajes sobre la política los llevó a protagonizar una batalla de declaraciones en redes sociales cuyo punto más crítico fue una amenaza de Trump de retirarle subvenciones a las empresas de Musk y además enviarlo de regresó a Sudáfrica.

En respuesta, el visionario empresario dio a conocer el lanzamiento del denominado Partido América del cual se han dejado de tener noticias.

En una entrevista concedida al sitio web The Gateway Pundit, D.J. Vance calificó a la posición asumida por el hombre más rico del planeta como algo muy desafortunado.

“Si eres patriota, no intentas clavarle un cuchillo en la espalda al presidente ni traicionar al movimiento. Tiene una actitud bastante agresiva”, expresó.

El funcionario más poderoso en la Casa Blanca después del presidente también señaló que, amagar con volcar su apoyo financiero hacia los demócratas, sería otro desacierto de Musk.

“Mi argumento para Elon es que no vas a ser de izquierdas… aunque quisieras serlo —y él no quiere—, no te van a aceptar de nuevo; ese barco ya pasó”, enfatizó.

Hasta hace poco, Donald Trump, Elon Musk y James David Vance conformaban la tercia más poderosa de la política estadounidense. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Los cerca de $200 millones de dólares donados por el visionario empresario tecnológico a la campaña presidencial de Donald Trump impulsaron su retorno a Washington y, aunque todo apuntaba a que ya no les aportaría más recursos a los republicanos, el mes pasado los sorprendió con una generosa donación.

El 27 de junio, Elon Musk destinó $5 millones de dólares en donativos al Fondo de Liderazgo del Senado y al Fondo de Liderazgo del Congreso, los dos súper PAC del Partido Republicano.

Ese mismo día, transfirió una cantidad similar de dinero a MAGA Inc., el súper PAC de Donald Trump.

Basado en ello, el vicepresidente de la nación espera que, a mediano plazo, Elo Musk volverá a colaborar con el gobierno.

“Realmente creo que es un error que intente distanciarse del presidente. Mi esperanza es que, para las elecciones intermedias, las cosas vuelvan a la normalidad“, externó.

