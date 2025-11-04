Marco Rubio informará al Congreso sobre los ataques a supuestas narcolanchas

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá el miércoles con líderes republicanos y demócratas del Congreso a puerta cerrada, para informar sobre los operativos del Ejército de EE.UU. contra supuestas narcolanchas en el Caribe, cerca de Venezuela, y en el Pacífico, cerca de Colombia.

Las maniobras militares cerca de las costas de Venezuela y Colombia y los asesinatos extrajudiciales de sospechosos desarmados, en los que al menos 64 de los cuales han muerto en 15 hundimientos de embarcaciones, han provocado llamamientos bipartidistas de los legisladores que piden más información sobre la toma de decisiones de la Casa Blanca.

Una reunión informativa exclusiva para republicanos con un grupo selecto de senadores provocó la indignación de los demócratas la semana pasada.

El senador de Virginia Mark Warner, principal demócrata en el Comité de Inteligencia, calificó la decisión de realizar la reunión sólo con republicanos como “indefendible y peligrosa”.

Los republicanos también la rechazaron, argumentando que estas reuniones informativas deberían ser bipartidistas.

Y una reunión informativa bipartidista celebrada al día siguiente ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes dejó a muchos demócratas insatisfechos con las explicaciones legales que la administración ofreció sobre sus acciones.

Leavitt reveló el martes que Rubio se reunirá con el llamado Grupo de los 12, que incluye a los líderes de la mayoría republicana y la minoría demócrata de ambas cámaras, además de miembros de los comités de inteligencia.

“La Administración ha informado al Congreso sobre estos asuntos en ocho ocasiones distintas, y los demócratas han participado en dichas reuniones. De hecho, sé que el secretario Rubio estará mañana en el Capitolio para informar al Grupo de los 12, entre los que también se encuentran demócratas”, dijo Leavitt.

La portavoz subrayó que Trump “ha dejado muy claro que si los senadores desean conocer las operaciones de la Administración contra los narcotraficantes, pueden hacerlo”.

“Estamos encantados de hablar con ellos al respecto y seguiremos haciéndolo, pero hemos sido sumamente transparentes”, insistió Leavitt.

Las ejecuciones extrajudiciales de supuestos narcotraficantes han disparado la tensión entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia, mientras aumentan los rumores de un posible ataque estadounidense contra territorio venezolano.

