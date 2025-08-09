Ingenieros militares elevaron el caudal de un río para que J.D. Vance pudiera dar un paseo en kayak

James David Vance, vicepresidente de la nación, está envuelto en nuevo escándalo difundido por el diario The New York Times al ventilar que, con el objetivo de festejar su cumpleaños, recientemente acudió con su familia al río Little Miami, para navegar en sus aguas, pero debido a que su nivel no era adecuado el Servicio Secreto pidió que se redireccionara el caudal de otro para cumplir con el deseo del republicano.

Anthony Guglielmi, portavoz del Servicio Secreto, le reveló al medio informativo señalado que se le ordenó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército temporalmente incrementar el flujo de agua del lago Caesar Creek hasta lograr el nivel necesario para que algunas embarcaciones temporalmente pudieran transitar por él.

A través de un comunicado, Gene Pawlik, especialista en Asuntos Públicos de Supervisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, confirmó el incidente.

“Se determinó que las operaciones no afectarían negativamente los niveles de agua río abajo o río arriba.

Los interesados río abajo fueron notificados con anticipación del ligero aumento de flujo de salida”, señala parte de la misiva.

Recientemente, Donald Trump perfiló a James David Vance como el republicano mejor posicionado para asumir su relevo al concluir su mandato. (Crédito: Lauren Leigh Bacho / AP)

Al respecto, Richard W. Painter, exabogado de ética de la Casa Blanca durante la etapa de George W. Bush como presidente, emitió un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, donde afirma estar indignado por atestiguar la prepotencia con que suele comportarse J.D. Vance.

“Es indignante que el cuerpo de ingenieros del ejército gaste dinero de los contribuyentes para aumentar el flujo de agua en un río para que el @VP pueda ir en canoa cuando los recortes presupuestarios al Servicio de Parques Nacionales han afectado gravemente las vacaciones familiares para todos los demás”, escribió.

Aunque Taylor Van Kirk, portavoz del vicepresidente, sostiene que el Servicio Secreto gestionó por su cuenta elevar el caudal del río sin hacérselo saber a Vance, no es la primera ocasión en que surge información señalando la quisquillosa manera de proceder del hombre más cercano al presidente Trump.

Hace poco, durante un viaje que la familia Vance realizó por Italia, cuando visitaron el Coliseo Romano, el histórico inmueble fue cerrado el acceso para el resto del público durante algunas horas.

Algo similar ocurrió durante la visita de Vance y su esposa, cuando acudieron a conocer el Taj Mahal, construido en Agria, India.

