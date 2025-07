J.D. Vance recauda $3,000 millones de dólares para el Partido Republicano durante un exclusivo evento

James David Vance, vicepresidente de la nación, continúa acumulando una importante cantidad de dinero para el Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de 2026 y, en su última aparición, obtuvo $3,000 millones de dólares a través de donativos.

El político de Ohio encabezó una cena privada la cual fue organizada por Laura y Rob Reynolds junto con Dave Kelsey y Ozzie Palomo, en Nantucket, Massachussets.

Para acceder a la velada cada pareja asistente tuvo que contribuir con un mínimo de $100,000 dólares, esto sin contar que para obtener la membresía en el “comité anfitrión” deben pagarse cerca de $250,000 dólares.

Cabe señalar que quienes organizaron la exclusiva cena contaban con la experiencia de haber estado a cargo de otro evento similar celebrado hace tres años con el propósito de reunir fondos para recuperar el control de los republicanos en el Senado.

James David Vance está haciendo lo que más le agrada Donald Trump, conseguir dinero para fortalecer el poder de los republicanos. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Un estratega republicano quien habló para el diario The New York Post bajo condición de no revelar su identidad, definió a J. D. Vance como un imán para atraer dinero a las finanzas republicanas.

“Vance, como presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), ya ha marcado una diferencia. Si nos fijamos en el Comité Nacional Demócrata (DNC), no hay nadie de estatura similar encabezando un evento tras otro para ellos”, expresó.

Hasta finales de junio, el RNC había logrado recaudar $65.5 millones de dólares en efectivo más que el DNC.

En sus nuevos registros de financiamiento de campañas de cara a las elecciones del próximo año, el RNC tenía más de $80.7 millones de dólares en efectivo; en tanto que el DNC sólo había reunido $15.2 millones.

Mediante un comunicado, Kiersten Pels, portavoz del RNC, aseguró que los conservadores están trabajando sobre el cronograma de recaudación previsto con el objetivo de imponerse en los comicios a celebrarse a mediados de 2026.

“El Comité Nacional Republicano ha estado trabajando en estrecha colaboración con el equipo del presidente Trump para generar los fondos necesarios para proteger y ampliar nuestras mayorías republicanas en el Congreso el próximo año”, señala parte de la misiva.

