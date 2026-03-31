J.D. Vance anuncia un libro donde habla sobre su conversión al catolicismo y del reencuentro con la fe

James David Vance, vicepresidente la nación, dio conocer haber escrito una obra literaria donde le comparte a la sociedad estadounidense su experiencia de reencontrar su “camino hacia la fe”.

A lo largo de más de 30 años, el republicano de Ohio admite haber experimentado una crisis de fe que lo llevó del cristianismo a declararse ateo y después a adoptar la fe católica.

Parte de ese complejo pasaje decidió compartirlo de manera escrita con el objetivo de quizá apoyar a otras personas que estén en una crisis de espiritualidad.

Bajo enfoque, a lo largo de casi siete años, Vance logró ir dándole forma a un libro al cual nombró “Communion”, cuyo contenido se resume en 304 páginas, cuyos ejemplares saldrán a la venta el 16 de junio.

“La historia de cómo recuperé mi fe, por supuesto, sólo ocurrió porque la había perdido para empezar.

La interesante pregunta que planea sobre este libro, y sobre mi mente, es por qué alguna vez me desvié del camino. Por qué la fe cristiana de mi juventud no logró arraigar adecuadamente”, señaló a través de un comunicado.

El segundo hombre de mayor poder en la Casa Blanca sólo después de Donald Trump atribuye que la religión católica le dio un sentido de propósito que no obtuvo mediante su educación en la Universidad de Yale ni tampoco trabajando en la industria financiera.

“Llevo mucho tiempo escribiendo este libro y me siento honrado de poder compartir finalmente la historia completa con todos ustedes”, indicó.

I’ve been writing this book for a long time, and I’m honored to finally be able to share the full story with you all. Communion is about my personal journey and how I found my way back to faith.



It will be available in June, but you can pre-order today: https://t.co/UANx672Q1S pic.twitter.com/ybtW3tE1KB — JD Vance (@JDVance) March 31, 2026

Para muchos de los detractores de D.J. Vance, el hecho de lanzar un nuevo libro está más relacionado con sus ambiciones políticas que con su aspecto espiritual.

De hecho, durante la campaña política donde se convirtió en compañero de fórmula de Trump, la decisión del magnate neoyorquino de elegirlo por encima de otros, resultó sorpresiva, pues entre ambos tampoco hay una conexión religiosa.

Sin embargo, continúan juntos e incluso algunos analistas políticos consideran a Vance como posible aspirante para relevar al jefe de la nación en 2028.

En 2016, el político conservador publicó “Hillbilly Elegy: Memorias de una familia y una cultura en crisis”, el cual describe como su autobiografía.

En dicha obra, menciona los valores apalaches de su familia de Kentucky, así como los problemas socioeconómicos de su ciudad natal de Middletown, Ohio, adonde se mudaron sus abuelos maternos cuando eran jóvenes.

Dicho libro comenzó a captar mayor interés entre sus seguidores en redes sociales a partir de su ascenso en la política y es por ello que, el lanzamiento de un segundo libro, es considerado por algunos expertos en política como un destelló de una posible candidatura presidencial dentro de un par de años.

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