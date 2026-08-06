La Casa Blanca niega que Donald Trump haya reprendido enérgicamente a Pete Hegseth

Ante la difusión de una presunta llamada de atención del presidente Donald Trump dirigida a Pete Hegseth, secretario de Defensa, debido a la disminución de misiles defensivos que deja vulnerable a las tropas estadounidenses frente a posibles ataques de naciones consideradas enemigas, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se vio obligada a intervenir para echar por tierra el supuesto incidente.

Desde la semana pasada, un informe dado a conocer por investigadores del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reveló que, previo al inicio del conflicto bélico declarado por el presidente Donald Trump, las fuerzas armadas estadounidenses disponían de 2,200 misiles Patriot (de las dos variantes más modernizadas de la plataforma) y 452 misiles THAAD.

Sin embargo, tras cinco meses de bombardear a Irán, el arsenal armamentista que posee Estados Unidos disminuyó a menos de 827 interceptores Patriot en las reservas estadounidenses y a menos de 278 interceptores de misiles balísticos THAAD.

Dicha situación provocó desconcierto y malestar en el jefe de la nación quien, de acuerdo con un reporte publicado por el diario The Washington Post, arremetió en contra del secretario de Defensa.

“EXCLUSIVA: La frustración del presidente Donald Trump por la guerra con Irán estalló la semana pasada en Camp David, donde exigió explicaciones al secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre por qué aparentemente había sido engañado acerca de la extrema escasez de municiones que ahora amenaza con limitar las opciones militares”, escribió Tara Copp, corresponsal del citado diario, en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

I was at Camp David with President Trump and Secretary Hegseth. This literally never happened, and we told the Washington Post that repeatedly. This B.S. story was shopped to many outlets by someone clearly out to disparage the Secretary, for whatever reason. Unfortunately for? https://t.co/BUwn11nC52 — Karoline Leavitt (@PressSec) August 6, 2026

De ahí en adelante, la versión de que existía un distanciamiento entre el mandatario estadounidense y el responsable de la seguridad del país, cobró tanta fuerza que obligó a Karoline Leavitt a intervenir asegurando que el periódico en cuestión había mentido.

“Estuve en Camp David con el presidente Trump y el secretario Hegseth. Esto, literalmente, nunca sucedió, y se lo dijimos repetidamente al Washington Post. Esta historia falsa fue difundida a muchos medios por alguien que claramente buscaba desprestigiar al secretario, por la razón que sea. Desafortunadamente para ellos, el presidente aprecia mucho al secretario y cree que está haciendo un trabajo excelente. ¡NOTICIA FALSA!”, escribió.

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