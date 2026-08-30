Dick Van Dyke tiene 100 años y sigue entrenando: su rutina tres veces por semana

A los 100 años, Dick Van Dyke continúa haciendo ejercicio con una regularidad que sorprende incluso a quienes entrenan con él. El legendario protagonista de Mary Poppins volvió a mostrar parte de su rutina esta semana y dejó un mensaje tan breve como consistente con la filosofía que sostiene desde hace décadas: seguir moviéndose.

El actor publicó el 28 de agosto un video en el que aparece utilizando una mesa de inversión, un aparato que permite colocar el cuerpo parcialmente o completamente boca abajo y que se emplea para generar tracción en la columna vertebral.

Pero este ejercicio puntual es apenas una parte de una rutina mucho más amplia que Van Dyke mantiene incluso después de haber cumplido un siglo de vida.

Dick Van Dyke tiene 100 años. Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS | AFP / Getty Images

Cuántas veces por semana entrena Dick Van Dyke

Van Dyke ha contado que intenta ir al gimnasio tres veces por semana, una costumbre que mantiene desde hace décadas.

En una entrevista de 2025 en el podcast Where Everybody Knows Your Name, conducido por Ted Danson y Mary Steenburgen, explicó que seguir entrenando es una de las razones por las que cree conservar su movilidad.

Su rutina incluye ejercicios de fuerza, abdominales, estiramientos y yoga. Danson incluso recordó haberlo visto desplazarse bailando entre una máquina y otra mientras entrenaba en un gimnasio de Malibú.

Más adelante, Van Dyke describió con mayor precisión su entrenamiento en su libro 100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life.

El actor explicó que suele comenzar con abdominales y después realiza un circuito por diferentes máquinas, con especial atención a los ejercicios de piernas. Luego continúa con el tren superior. También aseguró que nota mayor rigidez en las articulaciones cuando deja pasar varios días sin ejercitarse.

Fuerza, movimiento y baile: qué coincide con las recomendaciones para mayores de 65 años

Aunque llegar a los 100 años depende de numerosos factores y la experiencia individual de Van Dyke no puede considerarse una fórmula de longevidad, varios elementos de su rutina coinciden con las recomendaciones generales para un envejecimiento activo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que los adultos de 65 años o más combinen tres tipos de actividad: ejercicio aeróbico, fortalecimiento muscular y actividades para mejorar el equilibrio.

En términos generales, la recomendación es acumular al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana e incorporar ejercicios de equilibrio.

La actividad física regular puede ayudar a preservar la fuerza, la capacidad para realizar tareas cotidianas y la independencia durante más tiempo, de acuerdo con el National Institute on Aging.

Van Dyke, además, mantiene algo que ha caracterizado toda su carrera: el baile. La música forma parte habitual de sus entrenamientos y él mismo ha explicado que lo ayuda a mantenerse motivado.

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¿Es recomendable utilizar una mesa de inversión?

El ejercicio que Van Dyke mostró esta semana requiere una consideración adicional. Las mesas de inversión no son adecuadas para todas las personas, especialmente en edades avanzadas o cuando existen determinadas enfermedades.

Cleveland Clinic explica que ponerse boca abajo provoca que aumente el flujo de sangre hacia la cabeza y puede incrementar la presión intracraneal. Por eso recomienda consultar a un profesional de la salud antes de utilizar estos dispositivos, sobre todo a quienes tienen antecedentes de presión arterial alta o baja, enfermedades cardíacas, glaucoma, accidente cerebrovascular o lesiones cerebrales, entre otras condiciones.

Por esa razón, el entrenamiento particular de Van Dyke no debería interpretarse como una rutina que cualquier adulto mayor puede reproducir sin evaluación previa.

El consejo que Dick Van Dyke repite a los 100 años

El actor, nacido el 13 de diciembre de 1925, ha relacionado reiteradamente su longevidad con el ejercicio, pero también con su forma de afrontar la vida.

En entrevistas recientes aseguró que intenta mantenerse activo, evitar la ira y conservar una actitud positiva. A los 100 años, su lema sigue siendo prácticamente el mismo que acompaña su último video: mantenerse en movimiento.

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