Qué le pasó a Verónica Castro: por qué apareció con oxígeno y qué se sabe de su salud

La salud de Verónica Castro volvió a generar preocupación después de que la actriz mexicana apareciera con una cánula nasal conectada a un tanque de oxígeno y con dificultades para caminar durante la graduación de preparatoria de su hijo, Cristian Castro.

La ceremonia se realizó el miércoles 12 de agosto en Ciudad de México. Horas después se conoció que la actriz, de 73 años, sufrió una baja de presión durante el festejo y tuvo que retirarse antes de que terminara la celebración, según informó Lilia Solana, amiga cercana y mánager de Castro.

La imagen despertó especulaciones sobre una posible enfermedad grave. Sin embargo, hasta este viernes no se ha informado un nuevo diagnóstico de gravedad ni existe confirmación de que Verónica Castro padezca EPOC.

?? Verónica Castro se muestra orgullosa por la graduación de su hijo Cristian#ElGordoyLaFlaca, de lunes a viernes 4P/3C por @univision pic.twitter.com/noEQqZslFB — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) August 14, 2026

¿Por qué Verónica Castro usa oxígeno?

Lilia Solana explicó que Castro utiliza oxígeno por indicación médica y aseguró que la artista se encuentra estable.

Durante la ceremonia estuvo acompañada por familiares y allegados y, pese a sus problemas de movilidad, subió al escenario y habló ante los graduados. Más tarde, durante el festejo posterior, tanto ella como Cristian experimentaron una baja de presión y decidieron retirarse.

Reportes anteriores de familiares de la actriz habían señalado que Castro presenta problemas bronquiales, además de las secuelas físicas que arrastra desde hace más de dos décadas.

Su hermano Fausto Castro declaró a comienzos de 2026 que la actriz enfrentaba problemas tanto en la columna como en los bronquios. Otro de sus hermanos, el productor José Alberto “El Güero” Castro, ha pedido evitar diagnósticos no confirmados y versiones alarmistas sobre su estado de salud.

Por ahora, por lo tanto, no puede atribuirse el uso de oxígeno a una enfermedad pulmonar concreta que haya sido confirmada públicamente.

? Cristian Castro terminó la preparatoria a los 51 años ? El cantante cursó a distancia y finalmente se graduó en un evento al que asistió su madre Verónica Castro ?? #Chisme ? pic.twitter.com/ToRvEXDcu0 — Chisme (@somoschisme) August 14, 2026

Cristian Castro se sorprendió al verla con oxígeno

La propia aparición de Verónica sorprendió incluso a su hijo. Cristian Castro habló ayer jueves sobre el estado de su madre y reconoció que desconocía los motivos precisos por los que había llegado a su graduación utilizando oxígeno.

“Me sacó de onda mi mamá”, reconoció el cantante ante los medios. Agregó que, hasta donde sabía, su madre estaba bien y manifestó su deseo de que no se trate de algo grave.

El comentario llamó especialmente la atención porque Verónica había participado activamente de la ceremonia como madrina de honor y ofreció un discurso frente a los estudiantes.

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El accidente que cambió la salud de Verónica Castro

Parte importante de los problemas físicos que sufre Verónica Castro tienen su origen en un accidente ocurrido en 2004 durante la final de “Big Brother VIP”.

La actriz apareció montada sobre un elefante como parte del programa. El animal se alteró en medio del ruido y comenzó a desplazarse bruscamente, lo que provocó que Castro sufriera graves lesiones.

El episodio le dejó daños en la columna vertebral y obligó a la estrella de “Los ricos también lloran” y “Rosa Salvaje” a someterse posteriormente a varias operaciones y largos procesos de rehabilitación.

Los problemas no desaparecieron con los años. Castro ha explicado en distintas oportunidades que continúa padeciendo dolores y limitaciones de movilidad.

En enero de 2026 volvió a ser hospitalizada para recibir terapias especializadas por los intensos dolores relacionados con aquellas lesiones. La internación no fue presentada entonces como una emergencia ni como consecuencia de una nueva enfermedad, sino como parte del tratamiento de las secuelas que arrastra desde el accidente.

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¿Cómo está Verónica Castro actualmente?

La información disponible hasta hoy indica que Verónica Castro se encuentra estable. Lo confirmado es que utiliza oxígeno bajo indicación médica, mantiene problemas de movilidad asociados a sus antiguas lesiones y sufrió una baja de presión después de la ceremonia de graduación de su hijo.

No existe un parte médico público que confirme una nueva enfermedad grave.

La aparición de la actriz con oxígeno ha renovado las preguntas sobre su salud, pero sus familiares han pedido desde hace meses evitar especulaciones sobre diagnósticos que los médicos no han hecho públicos.

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