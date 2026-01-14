Acusaciones contra Julio Iglesias reavivan testimonio de Verónica Castro: “Me agarró la nalga”

El nombre de la artista mexicana Verónica Castro se ha viralizado en redes sociales luego de que volvieran a tomar relevancia unas declaraciones emitidas sobre su experiencia de convivencia con el cantante Julio Iglesias, quien hoy en día protagoniza una polémica al haber sido acusado de agresiones sexuales y maltrato laboral por dos ex empleadas.

Fue en el año 2022 cuando la conductora relató episodios desagradables junto al español, siendo el más sonado aquel en donde el intérprete de “Con la misma piedra” le tocó un glúteo sin consentimiento durante una entrega de premios frente a otros artistas.

“Me agarró la nalga arriba de un escenario. Habíamos varios artistas y estaba Julio Iglesias (…( Se queda atracito de mí y de repente siento que alguien me agarra la pompa, y ‘¡chin!’, que meto un trancazo para atrás, porque dije ‘el que haya sido, se lleva su trancazo’, y era Julio“, relató hace unos años en entrevista con Pati Chapoy para el programa “Ventaneando”.

Molesta ante la actitud del famoso, Verónica Castro expresó su incomodidad y obtuvo una respuesta que la dejó más que sorprendida: “Le digo: ‘óyeme, cabr*n, ¿por qué me agarras la nalga?’ y no sé cuánto, que me dice: ‘no me dejas que te la agarre ahí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario'”, añadió.

Otro de los episodios que Verónica Castro denunció se dio mientras entrevistaba al artista y, para sorpresa de muchos, quedó televisado. De acuerdo con la también actriz, en un inicio se negó a charlar con el europeo debido a su experiencia previa, pero ante la insistencia de la televisora dio su brazo a torcer.

“Estamos haciendo la entrevista, estamos hablando de su vida, de sus cosas, de lo que está haciendo, de que llegó a México (…) De repente dice: ‘mira, yo siempre he tenido ganas de darte un beso, de abrazarte y todo, y ahorita que estamos en frente de la cámara’. Se levanta, me agarra de la cabeza y me da un beso. ¿Y qué haces, Pati? Frente a la cámara, le digo: ‘¿por qué me haces esto?’ y responde ‘porque no te dejas en el camerino’“, detalló en ese entonces.

Dos ex empleadas acusan a Julio Iglesias por agresiones sexuales

El mundo del entretenimiento se conmocionó con la publicación de una investigación que señala al artista español de agresiones sexuales y maltrato laboral por parte de dos ex colaboradoras.

La investigación periodística, realizada por elDiario.es y Univisión Noticias, incorporó el testimonio de 15 ex empleadas que trabajaron en distintas propiedades de Iglesias entre 1990 y 2023, estas ubicadas en República Dominicana y Bahamas, así como en su natal España.

Dichos testimonios describen episodios como: “humillaciones laborales”, “penetraciones sin consentimiento” y “bofetadas”, mismos que han sido respaldados por documentos, registros de comunicación e informes médicos.

