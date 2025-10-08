Verónica Castro protagoniza encontronazo con periodista tras pregunta sobre Yolanda Andrade

Verónica Castro, actriz y conductora conocida por su participación en historias como “Un sueño de amor” y “No creo en los hombres”, vivió un inesperado encontronazo con la prensa durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿La razón? Una pregunta relacionada con la salud de Yolanda Andrade.

El encontronazo ocurrió luego de que la madre de Cristian Castro fuera abordada por diversos de comunicación mientras se trasladaba por el aeropuerto Internacional mexicano en silla de ruedas y usando un tanque de oxígeno.

Tras asegurar que ese encuentra bien de salud y que su uso era sólo para movilizarse y respirar con más facilidad, Verónica Castro no pudo evitar los cuestionamientos con respecto a la conductora Yolanda Andrade, quien desde hace varios meses fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

Haciendo referencia a los rumores que rondan en redes sociales, una reportera sugirió que el deterioro de la salud de la conductora de Montse & Joe podría deberse a un “trabajo de brujería” de su parte, lo que desencadeno la molestia de Verónica.

“¿Ves? Gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas (…) Ella es una persona negativa, véle la cara“, señaló visiblemente molesta ante las cámaras del resto de medios.

Ante la insistencia de la periodista por obtener sus declaraciones con respecto a la situación actual de Yolanda Andrade, Verónica Castro reiteró su negativa y reprobó dicha actitud: “¿Yo a ti?, ¿aclararte qué?, yo no tengo nada que aclararte a ti, ¿a ti?, nada, ve y pregúntaselo a ella”, sentencio.

El inesperado intercambio de palabras concluyó con la estrella de la pantalla chica asegurando que lejos de sentirse mal por este tipo de dimes y diretes, está cansada de que se siga replicando esta narrativa irreal: “¿Qué me va a doler? Claro que no, nombre, ¿qué estoy loca?”.

Seguir leyendo:

• Verónica Castro lanza una dura crítica contra los reality shows: “Demasiada payasada”

• Verónica Castro revela que no volverá a la televisión, ni a las telenovelas

• Cristian Castro y Mariela Sánchez se reencuentran con Verónica Castro