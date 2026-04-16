Exvicegobernador de Virginia mató a su esposa y se suicidó, según la policía

El exvicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, murió tras presuntamente asesinar a su esposa, Cerina Fairfax, y luego quitarse la vida dentro de su vivienda en Annandale, en el condado de Fairfax.

De acuerdo con información retomada de CNN, las autoridades locales confirmaron que ambos fueron encontrados sin vida poco después de la medianoche, luego de que la policía respondiera a una llamada de emergencia realizada por uno de los hijos adolescentes de la pareja.

El jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis, explicó que el caso apunta a un homicidio-suicidio. Según detalló, se utilizó la misma arma de fuego en ambos hechos.

Disputa familiar, posible detonante

Las primeras investigaciones indican que el incidente estaría relacionado con una disputa doméstica en curso. “Parece tratarse de un divorcio complicado o conflictivo”, señaló Davis en conferencia de prensa.

El funcionario también reveló que los detectives analizaron grabaciones de cámaras instaladas dentro de la vivienda, las cuales formaban parte de acuerdos derivados del proceso de separación de la pareja.

Además, recordó que en enero pasado Justin Fairfax había denunciado una presunta agresión por parte de su esposa; sin embargo, esa acusación no pudo ser corroborada por las autoridades.

Hijos presentes durante el tiroteo

Uno de los elementos más impactantes del caso es que los dos hijos adolescentes de la pareja se encontraban dentro de la casa al momento de los disparos. Fue uno de ellos quien alertó a los servicios de emergencia.

“Es una tragedia para los niños perder a ambos padres, y aún más trágico que estuvieran en casa cuando ocurrió”, declaró Davis. “Sin duda, una caída en desgracia para una familia relativamente conocida”.

Una figura política marcada por la controversia

Justin Fairfax, miembro del Partido Demócrata, se desempeñó como vicegobernador de Virginia entre 2018 y 2022 durante la administración de Ralph Northam. Posteriormente, intentó competir por la gubernatura en 2021.

Su carrera política ya había enfrentado momentos críticos, luego de acusaciones de agresión sexual en 2019, que derivaron en llamados a su renuncia, aunque él negó dichos señalamientos.

Tras dejar el cargo, Fairfax retomó su carrera como abogado, mientras su esposa ejercía como dentista.

Busque ayuda / Revise información en: Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis

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