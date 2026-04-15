Hunter Biden podría estar viviendo en el extranjero para evitar cubrir un millonario adeudo

Ante la presión de varios adeudos que desde hace meses lo rodean, Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, habría decidido emigrar temporalmente de Estados Unidos.

A poco más de un año de que su padre lo indultara para evitarle ser condenado a varios años a prisión, los problemas del abogado de 56 años, lejos de terminar, parecen incrementarse.

Barry Coburn quien está a cargo de sus asuntos legales reveló que se mudó fuera del territorio estadounidense, pues no ha cubierto varios compromisos adquiridos con bufetes jurídicos que llegaron a representarlos en sus líos con la justicia.

“El señor Biden vive en el extranjero. No puede pagar a sus abogados actuales”, indica parte de un documento presentado ante un tribunal el 6 de abril, esto derivado de una demanda civil por concepto de honorarios legales pendientes de cubrir desde hace meses.

Además. debe sumarse que tampoco a cumplido con los pagos de una pensión alimenticia pactados con Lunden Roberts, madre de Navy Joan Roberts, hija de ambos.

“La Sra. Roberts se ha comunicado con el Sr. Biden en numerosas ocasiones para pedirle a su hija hablar con él, pero el acusado, con su clásica falta de clase, se niega a responder”, señala parte de la demanda interpuesta en su contra en enero.

Hunter Biden enfrenta algunas demandas por incumplimientos de pagos de abogados y pensión alimenticia. (Crédito: Matt Slocum / AP)

Aunque se menciona a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, como la posible opción de residencia alternativa de Hunter Biden, pues su actual esposa Melissa Cohen Biden es originaria de dicho país, en algunas fotografías publicadas por su hermana Ashley en redes sociales aparece al lado de Joe Biden en Santa Ynez, California, durante el fin de semana de Pascua.

Otro dato para destacar es una participación de Hunter Biden en el podcast The Wide Awake, donde reveló enfrentar deudas cercanas a $17 millones de dólares, situación que justificaría su presunta intención de sostener una lucha en jaula frente a Eric o Donald Trump, hijos del actual presidente de la nación.

“Creo que está intentando organizar una pelea en jaula, yo contra Eric y Don Jr. Le dije que lo haría, al 100%, si él puede lograrlo”, indicó hace unos días en un video con relación a la denominada gira “Carnival” organizada por el youtuber Andrew Callaghan.

En su momento, el hijo de Joe Biden se declaró culpable de nueve cargos federales ligados a evasión fiscal, incluidos tres delitos graves relacionados con un plan para eludir $1.4 millones de dólares en impuestos.

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