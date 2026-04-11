Hunter Biden está “dispuesto” a enfrentar a los hijos de Donald Trump en un combate en jaula

Hunter Biden reapareció en escena a través de la publicación de un video donde afirma estar “dispuesto” a enfrentar a Eric Trump y Donald Trump Jr. en un combate en jaula.

Desde mediados de enero, cuando los abogados de Lunden Roberts reabrieron una demanda en su contra ante su negativa de cumplir con manutención infantil que debía destinar a su hija Navy Joan Roberts, no se sabía nada sobre el paradero del vástago del expresidente Joe Biden.

Sin embargo, recientemente compartió un video donde sorpresivamente menciona estar listo para intercambiar golpes con los hijos del republicano que actualmente gobierna a la nación, esto como parte de la próxima gira “Carnival” organizada por el youtuber Andrew Callaghan.

“Creo que está intentando organizar una pelea en jaula, yo contra Eric y Don Jr. Le dije que lo haría, al 100%, si él puede lograrlo”, expresó.

De hecho, el abogado de Delaware confirmó que participará en los espectáculos de “Carnival” programados para llevarse a cabo a finales de este mes en Phoenix, San Diego y Albuquerque.

A través de un correo electrónico enviado al periódico USA Today, Andrew Callaghan interpretó la declaración de Hunter Biden como “una broma”, pero dijo estar feliz y dispuesto a organizar toda la logística en torno al hipotético combate, esto en caso de que Eric o Donald Trump Jr. “estén dispuestos a enfrentarse a Hunter en un combate”.

Ningún miembro de la familia Trump respondió al reto de Hunter Biden. (Crédito: Evan Vucci / AP)

A pesar de que en las redes sociales comenzaron a surgir comentarios proyectando un enorme interés por ver en acción a los vástagos de los dos presidentes más antagónicos de los últimos años, nadie en la Organización Trump se pronunció al respecto y el reto de Hunter Biden quizá terminará siendo un episodio más del anecdotario ligado a la política estadounidense.

No obstante, la motivación detrás del controversial abogado podría ser un presunto adeudo por concepto de honorarios legales de demandas presentadas en su contra, el cual no tiene forma de pagar.

A esto debe agregare que, a principios del año pasado, la casa donde habilitaba Hunter Biden en California fue consumida por un incendio forestal provocándole una crisis financiera de la cual todavía no logra salir.

Debido a ello, es que quizá estaría tratando de conseguir dinero a través de un combate en jaula, sólo que para lograrlo primero requiere de un rival capaz de alimentar el interés de la gente.

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