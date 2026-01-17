Hunter Biden es acusado por incumplimiento de manutención infantil

Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, está envuelto en un nuevo escándalo al ser acusado de incumplimiento de manutención infantil que debía destinar a su hija Navy Joan Roberts, producto de su relación con Lunden Roberts.

Mientras estudiaba un posgrado en investigación de la escena del crimen en la Universidad George Washington, la mujer de Arkansas conoció a Hunter Biden y luego de menos de dos años de relación la hija de un famoso fabricante de armas terminó embarazada.

Sin embargo, el vástago del exmandatario de la nación no quiso reconocer a la niña que nació en 2018 y eso obligó a le interpusieran una demanda incluida una prueba de paternidad donde se confirmó que nuevamente se había convertido en padre.

Aunque el abogado de Delaware se comprometió después a pasarle pensión a su pequeña hija incurrió en su deber y además se niega a convivir con ella.

Lejos de enderezar su vida, Hunter Biden continúa inmerso en líos relacionados con incumplimientos de pago. (Crédito: Jae C. Hong / AP)

Recientemente, los abogados de Lunden Roberts reabrieron una demanda en contra de Hunter Biden, pues además de no aportar una cantidad de dinero establecida también se rehúsa a entregarle algunas pinturas elaboradas por él mismo, las cuales la madre de Navy Joan exige debido a que en un futuro podrían llegar a adquirir cierto valor monetario en el mercado del arte.

De acuerdo con los abogados de Lunden Roberts, de manera habilidosa Hunter Biden logró establecer un vínculo emocional con su hija de siete años a través de la pintura, pues su verdadero objetivo era que, al entregarle algunos cuadros seleccionados por ella misma, se redujera el monto de la mantención acordada.

Presuntamente, el controversial personaje que el año pasado fue indultado por su padre para evitar terminar preso, incumplió con ambos acuerdos.

“La Sra. Roberts se ha comunicado con el Sr. Biden en numerosas ocasiones para pedirle a su hija hablar con él, pero el acusado, con su clásica falta de clase, se niega a responder”, señala parte de la demanda interpuesta donde se exige a encarcelarlo “como pena civil”.

“Es axiomático que nadie puede obligar al Sr. Biden a ser un buen padre para (su hija), pero este tribunal puede lograr que tenga, al menos, el mismo nivel de apoyo que su medio hermano menor”, se añade en el documento.

Sigue leyendo:

• Acusan a Hunter Biden por presuntamente deber más de $380,000 dólares en rentas atrasadas

• Hunter Biden fue captado vacacionando en una adinerada zona de Sudáfrica

• Hunter Biden: el oscuro pasado de drogas y escándalos del hijo del presidente de EE.UU. que fue indultado por su padre

• Hunter Biden reveló que una pastilla para dormir le costó a su padre perder su debate frente a Trump