Hunter Biden afirma que en circunstancias normales de apelación habría ganado su caso en el Tribunal

Robert Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, asegura que, en circunstancias normales de apelación, habría conseguido una victoria en tribunales sin la necesidad de ser indultado por su padre quien se vio obligado a intervenir antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El abogado de 55 años enfrentaba cargos por haber adquirido ilegalmente un arma de fuego mientras todavía era un consumidor drogas.

De hecho, se pudo comprobar que mintió al completar un formulario federal cuando compró la pistola, delito por el cual pudo haber recibido una sentencia de hasta 25 años.

Por si esto fuera poco, previamente, Hunter Biden se declaró culpable de nueve cargos fiscales federales por no presentar declaraciones de impuestos y falsificar registros para evadir $1.4 millones de dólares.

A pesar de tener todas las cartas en su contra y con el riesgo inminente de terminar en la cárcel si su progenitor no le hubiera otorgado un indulto, el hijo del exmandatario demócrata señaló en una entrevista difundida en la plataforma Substack que, el triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre, forzó la intervención Joe Biden para protegerlo de una posible venganza política, pues de lo contrario él mismo pudo haberse librado de terminar tras las rejas.

“Donald Trump cambió todo. No creo que sea necesario argumentar mucho sobre por qué. Mi padre no me habría indultado si el presidente Trump no hubiera ganado, y la razón es porque estaba seguro de que, en circunstancias normales de apelación, habría ganado”, enfatizó.

Hunter Biden llegó a estar envuelto en problemas de drogas y por evasión de impuestos. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Asimismo, Hunter Biden afirma que el magnate republicano estaba planeando una “gira de venganza” contra su padre y por ello el demócrata se le anticipó sobre la recta final de su administración decretando su indulto y otros más para proteger a personas que estaban en riesgo de ser perseguidas.

“Pude haber sido un blanco más fácil para intimidar. No es tan fácil para él hacerlo con mi indulto. Me doy cuenta de lo privilegiado que soy, conseguí algo que casi nadie habría conseguido. Estoy increíblemente agradecido por ello “, reconoció.

A diferencia de la protección con que cuenta el hijo de Biden, James Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como Jack Smith, exfiscal especial designado para investigar a Trump, enfrentan un proceso legal que podría significarles terminar privados de su libertad.

