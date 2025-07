Hunter Biden reveló que una pastilla para dormir le costó a su padre perder su debate frente a Trump

Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, aseguró que una pastilla para dormir le costó a su padre perder el debate sostenido frente a Donald Trump el año pasado.

El controversial abogado que recibió un indulto presidencial para evitar ser condenado a prisión tras haber mentido para adquirir un arma de fuego siendo consumidor de drogas ilegales, reapareció para hablar acerca del deficiente desempeño del exmandatario de la nación frente a las cámaras de televisión en junio del año pasado cuando fue vencido por su archirrival republicano, situación que después lo obligó a renunciar a sus aspiraciones de buscar reelegirse.

“Sé exactamente lo que pasó en ese debate. Dio la vuelta al mundo, básicamente el kilometraje que podría haber dado tres veces, tiene 81 años, está agotado, le dan Ambien para que pueda dormir, sube al escenario y parece un ciervo deslumbrado. Y eso alimenta cada maldita historia que alguien quiera contar”, señaló durante una entrevista concedida al programa “Channel 5 with Andrew Callaghan”, el cual se transmite en YouTube.

Hunter Biden, accompanied by his wife, Melissa Cohen Biden, arrives to federal court on hearing there is a vHunter Biden ha sido constantemente señalado por su desenfrenado estilo de vida, el cual estuvo cerca de costarle su libertad. (Crédito: Matt Slocum / AP)

Hunter Biden también arremetió en contra de los demócratas de alto nivel que, guiándose por las palabras escritas por el actor George Clooney en un artículo publicado en el diario The New York Times, le exigieron a su padre ceder la candidatura presidencial.

“Que se joda él y todos los que lo rodean. Clooney no es un maldito actor (…) no sé qué es. Es una marca. ¿Qué derecho tienes a pisotear a un hombre que ha dado 52 años de su maldita vida al servicio de este país y decidir que tú, George Clooney, vas a sacar básicamente un anuncio de página completa en el maldito New York Times?”, expresó.

El vástago del expresidente aprovechó la entrevista para rechazar de manera tajante que la dosis de cocaína descubierta en el Ala Oeste de la Casa Blanca, en junio de 2023, haya sido de su propiedad como se llegó a mencionar.

“Se convencieron de que tenía que ser yo, pero he estado sobrio y limpio desde junio de 2019, y no he probado ni una gota de alcohol ni de droga y estoy increíblemente orgulloso de ello”, subrayó.

Sigue leyendo:

• Hunter Biden fue captado vacacionando en una adinerada zona de Sudáfrica

• Hunter Biden: el oscuro pasado de drogas y escándalos del hijo del presidente de EE.UU. que fue indultado por su padre

• Kathleen Buhle, exesposa de Hunter Biden, está cerca de casarse con un historiador de arte