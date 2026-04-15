Escándalos sexuales sacuden al Congreso; líder de la Cámara exige devolver dignidad al Capitolio

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, llamó a “devolver el respeto a la institución” tras la renuncia de dos congresistas envueltos en escándalos sexuales, en un episodio que ha sacudido al Capitolio y reavivado el debate sobre la ética en el poder legislativo.

Durante una rueda de prensa en la escalinata del Capitolio, el líder republicano subrayó la gravedad de los hechos y pidió mayor responsabilidad a los legisladores.

“Exhortaremos a cada miembro del Congreso a ejercer su cargo con la dignidad que se exige y se espera de ellos. Debemos devolver el respeto a la institución después de sucesos como este”, afirmó.

El pronunciamiento se produce tras la dimisión del demócrata Eric Swalwell y el republicano Tony Gonzales, ambos señalados por presuntas conductas sexuales inapropiadas, en medio de investigaciones y presiones bipartidistas para su salida del Congreso.

Johnson calificó las denuncias como “impactantes” y no ocultó su indignación: “No sé qué más decir al respecto, salvo que es detestable. Algunas de las alegaciones que se han hecho… son chocantes para nosotros”.

Asimismo, advirtió que se reforzarán las medidas disciplinarias dentro de la Cámara Baja, “Impondremos castigos a quienes violen la obligación sagrada que tienen de ser buenos administradores”.

La crisis estalló luego de que ambos legisladores enfrentaran acusaciones graves. En el caso de Swalwell, varias mujeres lo señalaron por presunta agresión sexual, lo que derivó incluso en investigaciones oficiales. El propio excongresista rechazó los señalamientos, aunque reconoció errores personales, provocando la caída de su candidatura la gobernatura de California, pese a que era el amplio favorito en la contienda.

Por su parte, Gonzales enfrentó cuestionamientos por una relación con una colaboradora y otras conductas inapropiadas, lo que generó presión incluso dentro de su propio partido.

El congresista republicano por Texas, anunció su renuncia al Congreso tras admitir una relación extramatrimonial y enfrentar severas acusaciones de conducta sexual inapropiada y abuso de poder. El escándalo se intensificó tras revelarse la relación con una empleada de su oficina, quien posteriormente se suicidó.

Según analistas, más allá del escándalo, las renuncias tienen implicaciones políticas en un Congreso altamente polarizado. Aunque ambos legisladores representaban distritos considerados seguros para sus partidos, su salida ocurre en un momento de tensiones legislativas y debates clave.

Distintas voces señalan que este tipo de crisis afecta la confianza pública en las instituciones y alimenta la percepción de falta de rendición de cuentas en el poder político.

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