Hospitalizan a Verónica Castro tras secuelas de su caída de un elefante hace 22 años

Tremendo susto se han llevado los fanáticos de la actriz Verónica Castro luego de trascender la noticia de su hospitalización a causa de dolores crónicos que se han visto incrementados durante los últimos meses. ¿Cuál es su estado de salud actual? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

De acuerdo con los primeros reportes, su ingreso al nosocomio no es sinónimo de una situación crítica de salud. Por el contrario, se trata de una medida preventiva por parte de su equipo médico para recibir terapias especializadas y aliviar un poco el dolor.

“Este día, Verónica Castro, con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para recibir terapia (…) Obviamente tiene dolores por todos lados y tomaron la decisión, junto con su médico, de estar uno o dos días hospitalizada para recibir terapia”, reportó el programa “Ventaneando” durante la transmisión del pasado 14 de enero.

Asimismo, el medio indicó que los dolores crónicos de Verónica Castro estarían relacionados de forma directa con el accidente que sufrió hace 22 años, durante la gran final de ‘Big Brother VIP’ en 2004.

Dicho incidente tuvo lugar mientras a intérprete de ‘Macumba’ realizaba una entrada a bordo de un elefante. No obstante, el ruido del público y las luces del escenario alteraron al enorme mamífero, haciendo que este realizara movimientos descontrolados con la famosa sobre su lomo.

El episodio provocó la caída de la artista y le dejó una fisura en la columna vertebral, además de otras lesiones de gravedad. Si bien el accidente no derivó en secuelas inmediatas, con el paso de los años ha tenido que someterse a diversas cirugías para atender las afectaciones que aquel hecho le dejó.

Cabe recalcar que esta no es la única razón por la que el nombre de Verónica Castro se ha mantenido en tendencia en las redes sociales durante los últimos días. Y es que no podemos olvidar que recientemente volvió a tomar relevancia una entrevista concedida en 2022 en la que relató dos experiencias desagradables junto al cantante Julio Iglesias, quien hoy se enfrenta a señalamientos de acoso sexual y maltrato laboral.

El más sonado de aquellos encuentros fue aquel en donde el intérprete de “Con la misma piedra” le tocó un glúteo sin consentimiento durante una entrega de premios frente a otros artistas.

“Me agarró la nalga arriba de un escenario. Habíamos varios artistas y estaba Julio Iglesias (…( Se queda atracito de mí y de repente siento que alguien me agarra la pompa, y ‘¡chin!’, que meto un trancazo para atrás, porque dije ‘el que haya sido, se lleva su trancazo’, y era Julio“, relató hace unos años en entrevista con Pati Chapoy para el programa “Ventaneando”.

Seguir leyendo:

• Acusaciones contra Julio Iglesias reavivan testimonio de Verónica Castro: “Me agarró la nalga”

• Verónica Castro protagoniza encontronazo con periodista tras pregunta sobre Yolanda Andrade

• “No quiero mentir”, dice Yolanda Andrade sobre su relación con Verónica Castro