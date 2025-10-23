“No quiero mentir”, dice Yolanda Andrade sobre su relación con Verónica Castro

Tras un largo retiro de ocho meses, Yolanda Andrade ha regresado con fuerza a los foros de televisión, demostrando que su salud está de vuelta al 100%, la conductora regresó a MoJoe en Unicable, donde fue recibida entre aplausos y gritos de cariño. El regreso de Andrade fue especialmente emotivo, ya que hace apenas unos meses parecía casi imposible debido a su delicado estado de salud.

Montserrat Oliver, su inseparable amiga y compañera de programa, fue quien la abrazó al llegar al set, y el recibimiento por parte de sus compañeros fue caluroso. En un ambiente lleno de emoción, las lágrimas no tardaron en aparecer, pues el regreso de Yolanda parecía una misión imposible tras el largo proceso de recuperación.

Yolanda Andrade y su relación con Verónica Castro

Durante la grabación de MoJoe, Yolanda Andrade no evitó abordar uno de los temas más mediáticos de su vida: su relación con Verónica Castro. La conductora fue cuestionada por la prensa sobre los recientes comentarios de Castro en los que hizo alusión a Andrade, refiriéndose a ella como alguien con “cara de enojada” y “cara de amargura”.

La respuesta de Andrade fue contundente: “Se le cayó la máscara un ratito. Eso me tuve que comer yo muchas veces”, expresó, refiriéndose a la actitud de Castro. Yolanda también recordó con dolor los momentos difíciles vividos junto a la actriz y las consecuencias que tuvo en su vida personal. “Lo que viví con Verónica, lo que pasó entre nosotras, acabó siendo un chisme de barrio“, agregó.

Con firmeza, Yolanda Andrade defendió su verdad, asegurando que nunca había mentido sobre lo que ocurrió entre ellas y enviando un mensaje a Verónica: “Verónica, que Dios te bendiga a ti también y delante de la Virgen, yo nunca dije ninguna mentira, mucho menos para lastimarte”.

La postura de Andrade: “No quiero mentir”

A la pregunta de si creía que los buenos deseos de Verónica eran sinceros, Yolanda no dudó en responder: “No, por supuesto que no… la verdad me gustaría, pero no. No quiero irme de este mundo sin mi verdad.”

En sus palabras, Andrade dejó claro que no tiene miedo de hablar de su historia, aunque admitió que el tema ya le resulta cansado tanto a ella como a Verónica. “Ya basta. De este numerito ya estamos cansadas las dos”, añadió.

En una declaración personal, Yolanda reveló que su madre había hablado directamente con Verónica para pedirle que dejara de hablar sobre el tema, algo que la conductora de MoJoe aceptó. Sin embargo, remarcó que su historia es suya y no permitirá que nadie le niegue su verdad.

