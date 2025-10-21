Alejandro Landero, actor que trabajó con Verónica Castro en “Rosa Salvaje” vive en situación de calle en CDMX

Alejandro Landero, reconocido por su papel en la icónica telenovela Rosa Salvaje (1987–1988), al lado de Verónica Castro, atraviesa un duro momento en su vida personal. Tras haber sido uno de los galanes más populares de la televisión mexicana en las décadas de los 80 y 90, el actor se encuentra actualmente viviendo en la calle, específicamente en la colonia Condesa, al surponiente de la Ciudad de México, según reportaron vecinos a través de redes sociales.

El video, compartido por la cuenta @LaRomaMex en X, muestra a Landero en una banca en la vía pública, acompañado de sus cuatro gatos y su perra Max. Verónica Hernández, vecina del área, pidió ayuda para él, mencionando que lleva ya tres noches en la calle.

“Pido de la manera más atenta su apoyo para Alejandro Landero. Está en situación de calle. Tiene cuatro gatitos y una perrita; son muy tranquilos”, comentó en su mensaje de apoyo.

Piden apoyo para actor Alejandro Landero

Según la revista TVyNovelas, el actor perdió su hogar luego de no poder pagar la renta. Los vecinos de la zona, conmovidos por su situación, han ofrecido apoyo económico, alimento y ropa para ayudarlo. En un video compartido por @LaRomaMex, Alejandro Landero expresó: “Estoy pasando una situación difícil, una prueba dura, pero Dios siempre te muestra los caminos y te pone a las personas correctas en tu vida”.

AYUDA ‼️El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025

El video, difundido inicialmente por cuentas vecinales y amplificado por programas de televisión como Ventaneando, muestra al actor durmiendo en un camellón en la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, en la colonia Condesa, una de las zonas exclusivas de la capital mexican.

La grabación también destacó que Landero está buscando un refugio temporal para él y sus animales, a los cuales no desea abandonar bajo ninguna circunstancia.

“No es un abandono familiar“, dijo Alejandro Landero

La noticia ha generado tal conmoción que los seguidores de Landero han comenzado a pedir ayuda a personalidades de la televisión mexicana, como Verónica Castro, quien compartió escenas con él en Rosa Salvaje, para que brinden apoyo al actor. La viralización del video también ha incrementado la preocupación por la salud del actor, especialmente debido a que Landero ha sido diagnosticado con autismo.

Frente a la incertidumbre, Alejandro Landero rompió el silencio y ofreció su versión en una entrevista exclusiva con la revista TVNotas, donde explicó las razones detrás de su difícil situación. Aclaró que no se trata de un “abandono” familiar, y que ha contado con el apoyo de sus seres cercanos durante este proceso.

“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento; los hijos de mi hermano me han estado apoyando”, comentó el actor.

Landero también compartió que tenía planes de mudarse a Puerto Vallarta, donde le habían ofrecido una oportunidad de trabajo, pero un problema legal relacionado con su departamento lo obligó a abandonar su hogar antes de poder concretar el traslado.

“Una persona se hizo pasar por el propietario. El abogado me dijo que me podía quedar por un tiempo, pero llegó el momento en que ya no pude seguir ahí”, relató Landero, quien no quiso abandonar a sus mascotas. “No voy a dejar a mis niños (sus animales). Somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos”, enfatizó el actor.

Una carrera exitosa y un futuro incierto

Alejandro Landero fue uno de los galanes más recordados de la televisión mexicana en los años 80 y 90, particularmente por su papel de Rigo en Rosa Salvaje (1987–1988). Durante su carrera, participó en una serie de exitosas telenovelas que lo convirtieron en un rostro conocido por los televidentes. Algunas de sus producciones más destacadas incluyen:

Rosa Salvaje (1987–1988) – Rigoberto ‘Rigo’ Camacho Sánchez

(1987–1988) – Rigoberto ‘Rigo’ Camacho Sánchez Vivir un poco (1985–1986) – El Chico

(1985–1986) – El Chico Pasión y poder (1988) – Federico Gómez Luna

(1988) – Federico Gómez Luna Entre la vida y la muerte (1993) – Paco

(1993) – Paco La reina Bárbara (1990) – Soldado

(1990) – Soldado Papá soltero (1989) – Participación especial (1 episodio)

(1989) – Participación especial (1 episodio) Un rostro en mi pasado (1989) – Enrique Estrada

(1989) – Enrique Estrada Monte Calvario (1986) – Margarito

(1986) – Margarito Principessa (1984) – Casimiro

(1984) – Casimiro Bianca Vidal (1982) – Manuel Landeros

Después de su salida de Televisa en 1993, Landero se mantuvo alejado de los reflectores y se dedicó a otros proyectos. Su regreso a los titulares se produjo en 2020 cuando surgieron rumores falsos sobre su muerte.

#Nacional 🎭 || Vecinos de la Condesa ayudan al actor Alejandro Landeros, famoso por telenovelas como Rosa Salvaje, Pasión y Poder y Monte Calvario, tras ser visto durmiendo en la calle. pic.twitter.com/3g6EJ1Vi5f — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) October 20, 2025

Una esperanza en Puerto Vallarta

A pesar de las adversidades, Landero no ha perdido la esperanza. Aseguró que su objetivo es mudarse a Puerto Vallarta para comenzar un nuevo proyecto enfocado en la inclusión y concienciación sobre neurodivergencias, como el autismo y el TDAH, condiciones con las que él mismo vive.

“Quiero convencer a los hoteleros de Puerto Vallarta de que obtengan una certificación internacional que los capacite para recibir turismo inclusivo. Todos tenemos el mismo derecho de estar en este planeta”, expresó en su entrevista.

A pesar de los ataques hacia las personas que lo han ayudado, el actor agradeció la preocupación de la comunidad y reiteró su agradecimiento por el apoyo recibido. “Esas personas han estado incondicionalmente. Que empiecen a atacar; no se vale. Se salió de contexto”, aclaró.

