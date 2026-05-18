Verónica Castro confirma distanciamiento con su hijo Cristian Castro: “Las aguas están tibias”

Verónica Castro habló del distanciamiento que mantiene con su hijo, el cantante Cristian Castro. En una entrevista para el programa “Ventaneando” aseguró que no se han hablado últimamente.

“Ay, las mamás, pues no sé, yo no le he hablado, ni él tampoco. Entonces las aguas están tibias, digamos, están en stand-by” Verónica Castro

En la misma entrevista, Castro afirmó que está consciente de que las polémicas alrededor de su hijo continuarán y por ello, dijo: “Imagínate si no. Sería tonta yo también de que, ‘Ay, ahí se quedó todo y él va a ser divino y yo no voy a hacer nada’. Pero claro que sí. Lo bueno es que ya avisamos en todas partes. Ya saben. Si salen, si están, ay, ustedes se hagan”.

A pesar del distanciamiento, la actriz dejó claro que el vínculo materno no se rompe: “Es mi hijo. Tengo que pasar esta y todas las que vengan. ¿Qué hago? Si soy su mamá”, expresó.

Sobre una posible reconciliación, confesó: “Ahí les contaré después cuándo va a ser el apretón de manos o la nalgada, como decían, ahora que sale encuerado en la tele, le damos una nalgada”.

¿Por qué están distanciados?

Sobre el distanciamiento entre ambos, la actriz reveló que se debe a las presuntas mentiras del cantante respecto a su relación sentimental con la productora Victoria Kühne, y la falta de atención hacia ella en fechas significativas, especialmente el Día de las Madres.

Verónica señaló que Cristian la puso en una posición incómoda al hacerle creer, junto con la familia de Kühne y la prensa, que sostenía un romance con la productora.

Según relató, ambos la llamaron desde una cena para confirmar su relación, pero después el cantante negó públicamente el noviazgo, asegurando que solo eran amigos y colaboradores.

Este cambio de versión, explicó la actriz, la dejó mal parada frente a los medios y ante la familia de Victoria Kühne, a quienes conoce desde hace años. Por ello, calificó a su hijo de “mentiroso, estúpido e inmaduro”, lamentando que la situación haya afectado amistades de larga data.

De hecho, en el Día de las Madres, el mismo Cristian confesó que solo le envió un arreglo floral a su madre. Ante esto, Verónica Castro respondió: “No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pinches florecitas, que se las meta donde ya sabe. Estoy enojada, quedo como idiota”.

Hasta el momento, Cristian no ha respondido a estas declaraciones recientes de la actriz.

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