Hermanos de Verónica Castro aclaran su estado de salud tras hospitalización

A solo unos días de darse a conocer la hospitalización de la artista Verónica Castro, sus hermanos han decidido romper el silencio sobre el tema y compartir detalles sobre su estado de salud. Esto en un intento de aclarar la gravedad del proceso que atraviesa y disipar la preocupación de sus fanáticos más fieles.

El primero en emitir declaraciones sobre la actriz fue Fausto Castro en el programa de radio “Todo para la mujer”. Allí, explicó que la condición de Verónica no es grave a pesar de estar en tratamiento para dos afecciones que le fueron diagnosticadas.

“Tiene un problema en su columna y tiene también un problema en sus bronquios“, reveló el familiar de la artista. Asimismo, confirmó que se ha tenido que recurrir al uso de oxígeno debido a que la estrella de la pantalla chica está “un poquito delicadita de sus bronquios”.

A solo unas horas de esta intervención en el programa conducido por Maxine Woodside, el productor José Alberto Castro también habló de la hospitalización de su hermana y la atribuyó a algunos de los hábitos que mantenía pasado y que le dejaron secuelas con el paso del tiempo.

“El hecho de que fumes no es bueno y fumó mucho tiempo entonces pues obviamente el tiempo te cobra impuestos“, señaló el director de Televisa. No obstante, la actitud de Verónica Castro ha sido clave para la evolución favorable de su salud: “Ella le está echando ganas y bueno esperemos que se recupere completamente bien”, añadió.

Para finalizar su encuentro con la prensa, “El Güero” Castro pidió tratar la información con cautela y responsabilidad, sin caer en lecturas alarmistas sobre la hospitalización de la histrionisa.

“No me gustaría marcarlo como algo que sea de alarma o de tragedia… no hagamos esto un rollo amarillo“, sentenció el productor detrás de historias como “Por amar sin ley” y “La Malquerida”, precisando que la madre de Cristian Castro se encuentra estable y acompañada por sus seres queridos durante este proceso en su vida personal.

