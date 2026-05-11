Cristian Castro desmiente romance con la empresaria Victoria Kühne

Después de que Verónica Castro llamara a Victoria Kühne “nuera”, Cristian Castro afirmó que no mantiene una relación sentimental en la actualidad. Dijo que está soltero y atravesando una etapa complicada en el amor.

En primer lugar, el rumor comenzó cuando la empresaria compartió imágenes y mensajes que sugerían un vínculo sentimental con el cantante. Sin embargo, fue el propio Castro quien salió al paso durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de Aguascalientes, tras ofrecer un concierto.

“En realidad creo que fue como… No sé… sí se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos”, mencionó la estrella de “Por Amarte Así”.

"Obviamente que me interesa mucho estar en contacto con ella porque tiene muchos proyectos muy lindos y porque me ofrece su estudio. Todo eso me interesa mucho también como productora, me interesa muchísimo, pero mejor tranquilo". Cristian Castro

Además, Cristian confesó con honestidad su sentir actual: “Pues forzadamente sí, la verdad muy triste porque no me gusta estar solo, no me gusta“, reconoció.

El distanciamiento con Verónica Castro

En la misma conversación, el cantante también se refirió a la complicada relación que mantiene con su madre.

“Sí, ya le mandamos unas flores, le mandé una notita, que, aunque cada vez nos entendemos menos, pues yo la sigo queriendo como si fuera un niño y siempre la voy a estar adorando”, comentó.

Sobre Victoria Kühne: Es una reconocida empresaria de Nuevo León. Fundó un estudio de grabación establecido en 2019 que ha trabajado con artistas de la talla de Gloria Trevi, Rauw Alejandro y The Strokes.

De hecho, bajo su gestión, el estudio acumula más de 50 nominaciones a premios internacionales y al menos dos premios Grammy.

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