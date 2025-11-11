Cristian Castro y Mariela Sánchez vuelven a terminar tras nueva infidelidad del cantante

La historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez acaba de escribir un nuevo capítulo, luego de que se diera a conocer que terminaron de nuevo su relación sentimental.

La ruptura entre el cantante y la bella argentina se produce meses después de que se revelara que contraerían matrimonio y luego de una supuesta nueva infidelidad suya.

La filtración del rompimiento se da poco después de que el intérprete del tema ‘Gallito Feliz’ fuera visto muy bien acompañado de una mujer que no era Mariela, su prometida, durante un paseo por las calles de Mendoza, en Argentina.

Las imágenes de Cristian, en compañía de otra mujer, habrían sido captadas días después de una disputa que este tuvo con Mariela y tras la cual decidió abandonar la casa que compartían.

Si bien los involucrados en las imágenes aún no han hablado abiertamente sobre lo sucedido, ni tampoco el hijo de Verónica Castro ha confirmado que esté en una nueva relación, algunos medios ya identificaron a la que sería la tercera en discordia.

Trascendió, de acuerdo a lo señalado, que la mujer en cuestión responde al nombre de Marcela y es una integrante del club de fans del cantante en Formosa, Argentina.

Mariela Sánchez ya dio la cara

Si bien ni Cristian, ni Marcela, han hablado al respecto, lo que sí es una realidad es que lo suyo con Mariela ya sería cosa del pasado, tal y como ella misma lo reveló tras enterarse sobre la existencia de las citadas fotografías.

“La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video. La vi a esta chica jugando al fútbol, acá en Carlos Paz, con un club de fans que recibimos a todas, así que nada, ¿qué te puedo decir? Que estoy muy triste, que vi a la chica acá y que no sé absolutamente nada”, contó Mariela Sánchez en una entrevista que tuvo con el programa ‘Puro Show’.

Así fue su historia de amor

Este no sería el primer escándalo de infidelidad que enfrenta el intérprete desde que comenzó a salir con Mariela en el 2023.

Tras la confirmación de su mediático noviazgo, ambos estuvieron en la lupa, en febrero y mayo del 2024, por los engaños del intérprete y sus posteriores truenes, sin embargo, decidieron dejar atrás sus diferencias y se dieron una nueva oportunidad en el amor.

En mayo del 2025 se comprometieron y tenían contemplado casarse el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, sin embargo, sus planes de boda ya habrían sido cancelados tras el nuevo desliz del cantante.

Sigue leyendo: