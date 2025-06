¿Cristian Castro será papá nuevamente? El cantante responde

El cantante mexicano Cristian Castro y su prometida Mariela Sánchez han decidido hacer frente a los rumores que rondan su relación en la actualidad: ya hay una fecha pactada para su boda y un embarazo. ¿Qué fue lo que dijeron? Sigue leyendo para enterarte.

Fue en una participación especial para el programa “Intrusos”, desde Lago di Como en Italia, que el mexicano y su pareja hablaron de forma contundente y sin rodeos con respecto a su relación, específicamente su supuesto embarazo.

Es así como la argentina Mariela Sánchez desestimó por completo la llegada de un próximo integrante a su familia, a lo que Cristian Castro bromeó: “He querido embarazarla pero no he podido (…) Yo no puedo ser más papá de lo que las madres me lo permiten“, complementó haciendo alusión a sus hijos Simone, Mikhail y Rafaela.

A propósito de la mención de sus hijos con Valeria Liberman y Paola Eraso, respectivamente, la estrella de la música abordó los dimes y diretes en los que se asegura que la convivencia entre ellos y su nueva pareja no ha sido la mejor.

“Yo no quiero forzar nunca un encuentro. Quiero que también ellas estén contentas, que estén de acuerdo. Lo único que pido es que estemos más relajados, porque se van a dar los encuentros, pues que se den con amor, con sonrisas“, detalló al programa argentino.

Con respecto a la fecha de su enlace matrimonial con Mariela Sánchez, se sabe está prevista para celebrarse en algún momento de 2026, aunque aún no se ha definido el lugar o fecha exacta, detalle sobre el que no tuvieron reparo en hablar.

“No tenemos fecha todavía“, dijo la agente de bienes raíces al conductor del show. Con el humor que lo caracteriza, Castro respondió entre risas: “No se quiere casar”.

En contraste a esta afirmación, Sánchez ha dejado claro que los preparativos para su casamiento ya han dado inicio y su suegra, la actriz mexicana Verónica Castro, ha sido parte fundamental de este proceso. Incluso, tuvo un detalle muy especial para ambos.

Se trató de la adquisición de los anillos de matrimonio que portarán: “Verónica Castro, mi suegra, nos compró los anillos y los tenemos que ir a buscar“, dijo para concluir.

