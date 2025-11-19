Mariela Sánchez reacciona a las fotos de Cristian Castro con otra chica tras su ruptura

A solo unos días de haberse confirmado su ruptura con el cantante Cristian Castro, la argentina Mariela Sánchez ha decidido romper el silencio sobre los detalles que rodean la cancelación de su compromiso, así cómo el proceso de duelo que vive.

En una entrevista concedida al programa América Tv, la empresaria inmobiliaria reveló cómo se encuentra a nivel emocional luego de que su historia de amor con el mexicano llegara a su fin.

“Un poco mejor, llevándola, esto es un duelo, pero bueno, estoy mejor (…) Pasé días difíciles después de un año 3 meses de estar con una persona todos los días, todo el tiempo hay una sensación cuando se va”, añadió.

Otro de los cuestionamientos que Mariela Sánchez no tuvo reparo en contestar estuvo relacionado con los rumores sobre un presunto nuevo romance de Cristian Castro, mismos que iniciaron tras ser fotografiado junto a una fan argentina durante un evento que ella misma organizó en su natal Córdoba, Argentina.

Con el temple y serenidad que la caracteriza, la empresaria reconoció que de ser cierto, el famoso está en todo su derecho de rehacer su vida: “Cristian siempre va a estar acompañado, porque él lo dice, no puede estar solo, no lo tomé a mal porque él ya había terminado la relación (…) Cristian terminó la relación y después se le vio con alguien, ¿quién es? eso ya es problema de él”, compartió ante las cámaras.

Sobre la posibilidad de que el intérprete de “Azul” y “Volver a Amar” esté listo para mudarse a Chile con su nueva conquista, Mariela Sánchez comentó: “Eso sería un papelón, pero también lo respeto, respeto todo lo que haga”.

Para finalizar, la sudamericana afirmó que prefiere dar vuelta a la página y no enfrascarse en las especulaciones sobre su historia con Cristian Castro: “Yo ya tuve una reacción. En nuestra primera historia pasó exactamente lo mismo, ahora no puedo reaccionar de la misma manera, porque ya sé que él es así, que va a estar con personas y yo no le puedo decir nada porque él terminó la relación“, declaró.

