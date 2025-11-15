Cristian Castro da la cara tras terminar con Mariela Sánchez y ser acusado de infidelidad

El cantante mexicano Cristian Castro, quien tenía planes de contraer matrimonio con Mariela Sánchez en el 2026, ya rompió el silencio tras su ruptura y tras llegarse a decir que le había sido infiel a la bella argentina con Marcela Dephillipis, quien forma parte de uno de sus tantos clubs de fans.

‘El Gallito Feliz’, como también se le conoce, habló para la prensa argentina, tal y como es su costumbre, para aclarar todo lo que se ha dicho en torno a él y a su nueva polémica.

En una entrevista que tuvo con ‘El Siete’, Cristian dejó en claro qué fue lo que en realidad habría pasado entre él y su hoy expareja, así como con la mujer con la que lo relacionaron y con quien fue visto durante un paseo por las calles de Mendoza, en Argentina.

Cristian negó, durante la conversación, que haya abandonado de la noche a la mañana la casa que compartía con Mariela, sino que señaló que lo suyo ya venía mal de tiempo atrás.

“Quiero aclarar que esta ruptura no fue que yo me fui y abandoné, ni nada. Venimos hace meses, lamentablemente, perdiendo control, la armonía, cosas esenciales de la relación. Realmente hubo mucha fricción al final, los últimos meses. Ya lo habíamos hablando que llegando a Córdoba probablemente nos separábamos”, aclaró el hijo de Verónica Castro sobre lo que se ha dicho de su ruptura.

En otro fragmento de la conversación señaló que su rompimiento no fue por un arranque, sino tras varios meses de inestabilidad en su relación, en la cual ya estaban pasando por muchos problemas como pareja.

“Hemos luchado mucho, pero en realidad no tuvimos buena estabilidad. No pasaban ni 4 días que ya estábamos volviendo a tener otra una situación. Cada semana teníamos una situación. La verdad no pudimos y quisimos luchar. Nos tenemos un gran amor y tuvimos un amor enorme”, contó Cristian.

A continuación habló de la supuesta infidelidad de la que se le señala y aseguró que en ningún momento de fue infiel a Mariela con la presidenta de uno de sus clubs de fans.

“No hay ningún engaño. Yo estaba solo, yo pedí una asistente a Chile y vino la presidenta del club de fan de Formosa que, la verdad, me cayó muy bien y realmente vino a ayudarme con todo lo que estoy pasando, para no estar solo. Ella no está conmigo, no está acá en Mendoza, no está acá en el hotel.

La verdad, quiero que sepan, que yo nunca soy el malo, quiero que se repita la gente que yo soy el bueno y tiene que repetirlo siempre que vean por ahí prensa mala y cosas muy negativas mías. Le pido por favor que no lo crean, créanme que yo a todo el mundo trato bien y más a Mariela, yo le expliqué varias veces que esto terminaba y terminamos”, apuntó el reconocido, pero polémico cantante.

Sus declaraciones no solo desmienten lo que se dijo en la prensa, sino también lo dicho por Mariela, quien dejó entrever que ella se enteró por la prensa que no estaban más juntos y que éñ estaba con una fan.

“La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video. La vi a esta chica jugando al fútbol, acá en Carlos Paz, con un club de fans que recibimos a todas, así que nada, ¿qué te puedo decir? Que estoy muy triste, que vi a la chica acá y que no sé absolutamente nada”, contó Mariela Sánchez en una entrevista que tuvo en su momento con el programa ‘Puro Show’.

