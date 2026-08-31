¿Qué se esconde detrás del nuevo nombre de Miley Cyrus en Instagram?

La superestrella del pop Miley Cyrus está escribiendo un nuevo capítulo en su carrera, y lo está haciendo en sus propios términos. Con un cambio radical en su imagen y un nuevo contrato discográfico, la cantante de 33 años está dejando claro que se trata de una nueva era, o como sus fans ya están diciendo, “simplemente está siendo Miley”.

En un movimiento que sorprendió a la industria, Cyrus cambió su nombre de usuario en Instagram de @mileycyrus a simplemente @miley, eliminando su famoso apellido de sus redes sociales y sitio web oficial, que ahora se centra en la palabra “MILEY”. La medida generó una ola de especulaciones sobre si la artista planea adoptar un nombre artístico de una sola palabra para esta nueva etapa.

El cambio no es solo digital. Cyrus compartió una imagen de su rostro con una estética en rojo y negro, capturada por el fotógrafo Mert Alas, acompañada únicamente de la leyenda “MILEY”. Esta misma imagen, junto con vallas publicitarias en Nueva York que mostraban la palabra “PRÓXIMAMENTE”, ha alimentado los rumores de que un nuevo álbum está en camino.

Nueva casa discográfica

Este giro llega poco después de que Cyrus firmara un nuevo contrato discográfico con Atlantic Records a principios del verano de 2026, marcando el cuarto sello en su carrera. Anteriormente, la artista había lanzado sus primeros tres álbumes a través de Hollywood Records de Disney, seguidos por cuatro álbumes con RCA (incluyendo “Bangerz” y “Plastic Hearts”), y sus dos últimos trabajos, “Endless Summer Vacation” y “Something Beautiful”, a través de Columbia.

La llegada de Cyrus a Atlantic representa un movimiento significativo para el sello, que recientemente nombró a Elliot Grainge como su nuevo CEO. Se espera que esta alianza sea una de las más importantes para la discográfica en el panorama musical actual.

La nueva etapa llega en un momento emocionalmente significativo para la artista, tras la reciente pérdida de su madrina, la leyenda del country Dolly Parton. Cyrus compartió que una de sus últimas conversaciones con Parton giró en torno a “la música y la metamorfosis”, una frase que resuena poderosamente con su propia transformación actual.

Seguir leyendo:

· Miley Cyrus sobre la muerte de Dolly Parton: “Tengo un ángel a mi lado”

· ¡Miley Cyrus tendrá su propia Barbie! Mattel anuncia muñeca de colección en su honor

· ¿Miley Cyrus se casó en secreto con Maxx Morando?