Miley Cyrus sobre la muerte de Dolly Parton: “Tengo un ángel a mi lado”

La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus habló por primera vez tras la muerte de su madrina, la leyenda de la música country Dolly Parton, quien falleció este martes 25 de agosto a los 80 años.

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, Cyrus rindió homenaje a una de las figuras más trascendentales de su vida personal y artística.

“No puedo creer que acabemos de perder al alma más pura. Trascendiste el tiempo y vives en los corazones de generaciones enteras”, expresó la ganadora del Grammy en un mensaje inicial.

Más adelante, la estrella pop compartió reflexiones más íntimas sobre la partida de Parton y el legado moral que le dejó. “Lo que sé es que Dolly querría que viviera este sentimiento, que compusiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fortaleza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”, afirmó la artista de 33 años.

En su homenaje, Miley reveló además aspectos de las últimas interacciones que mantuvo con la compositora de “Jolene”. “Una de nuestras últimas conversaciones giró en torno a la música y la metamorfosis. Siempre la amaré y querré que se sienta orgullosa de mí”, agregó.

El vínculo entre ambas trascendía lo profesional. Parton, estrecha amiga del padre de Miley, Billy Ray Cyrus, fue nombrada su madrina no oficial desde su nacimiento. A lo largo de los años, compartieron múltiples escenarios y proyectos televisivos, destacando apariciones conjuntas en la serie “Hannah Montana” y memorables duetos musicales.

Dolly Parton falleció en Nashville luego de afrontar una breve batalla contra el cáncer. Su deceso ha desencadenado una ola de condolencias encabezada por importantes figuras de la cultura y la política como Beyoncé, Taylor Swift, Elton John y el expresidente Barack Obama.

Para finalizar su dedicatoria, Cyrus empatizó con el dolor del público: “Mi corazón se rompe por el mundo, así como por su familia y amigos, que la echarán profundamente de menos. Compartimos el dolor de esta pérdida y la veremos reflejada en todas las cosas más hermosas”.

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A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, Cyrus rindió homenaje a una de las figuras más trascendentales de su vida personal y artística.

“No puedo creer que acabemos de perder al alma más pura. Trascendiste el tiempo y vives en los corazones de generaciones enteras”, expresó la ganadora del Grammy en un mensaje inicial.

Más adelante, la estrella pop compartió reflexiones más íntimas sobre la partida de Parton y el legado moral que le dejó. “Lo que sé es que Dolly querría que viviera este sentimiento, que compusiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fortaleza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”, afirmó la artista de 33 años.

En su homenaje, Miley reveló además aspectos de las últimas interacciones que mantuvo con la compositora de “Jolene”. “Una de nuestras últimas conversaciones giró en torno a la música y la metamorfosis. Siempre la amaré y querré que se sienta orgullosa de mí”, agregó.

El vínculo entre ambas trascendía lo profesional. Parton, estrecha amiga del padre de Miley, Billy Ray Cyrus, fue nombrada su madrina no oficial desde su nacimiento. A lo largo de los años, compartieron múltiples escenarios y proyectos televisivos, destacando apariciones conjuntas en la serie “Hannah Montana” y memorables duetos musicales.

Dolly Parton falleció en Nashville luego de afrontar una breve batalla contra el cáncer. Su deceso ha desencadenado una ola de condolencias encabezada por importantes figuras de la cultura y la política como Beyoncé, Taylor Swift, Elton John y el expresidente Barack Obama.

Para finalizar su dedicatoria, Cyrus empatizó con el dolor del público: “Mi corazón se rompe por el mundo, así como por su familia y amigos, que la echarán profundamente de menos. Compartimos el dolor de esta pérdida y la veremos reflejada en todas las cosas más hermosas”.

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