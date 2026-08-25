El funeral de Dolly Parton se llevará a cabo de manera privada en una ceremonia íntima

Hace unas horas se confirmó el fallecimiento de Dolly Parton. Según un comunicado emitido por su familia en su cuenta de Instagram, la cantante y actriz falleció pacíficamente en Nashville, Tennessee. Tenía 80 años.

En el mundo del entretenimiento, Parton era reconocida no solo por su trabajo como artista, sino también por ser un icono mundial que dedicaba gran parte de su trabajo como figura pública al trabajo humanitario. Gran parte del trabajo que realizaba era gestionado mediante “The Dollywood Foundation”, desde donde gestionó labores de alfabetización, investigación médica frente al COVID-19 y la reconstrucción de comunidades devastadas.

En cuanto al funeral, por deseo expreso de Dolly, solo se realizará una “ceremonia íntima y privada para sus familiares más cercanos”. Mediante el comunicado de prensa, se le envía un mensaje a sus seguidores en donde se solicita lo siguiente: “Se invita a sus seguidores y amigos de todo el mundo a rendirle homenaje en las redes sociales etiquetando a @DollyParton o dejando un mensaje en http://www.dollyparton.com”.

Por otra parte, hace unos minutos, la cuenta personal de Dolly en Instagram compartió el siguiente mensaje sobre el legado y la vida de Parton: “Con una vida resplandeciente que brilló con fuerza ante los ojos del mundo, Dolly perdurará siempre como una fuente de inspiración, no solo gracias a su música atemporal y a su prolífica labor como compositora, sino también por el ingenio, la calidez y la bondad que nos hacían sentir a todos como parte de su familia”.

Continúa: “El legado de Dolly Parton es uno de amor, compasión y resiliencia. A lo largo de una carrera de siete décadas, inspiró a múltiples generaciones de artistas y seguidores con su música y su firme compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. Sus canciones seguirán resonando en personas de todas las edades y su labor filantrópica dejará una huella duradera”.

A Dolly le precedieron en la muerte su amado esposo durante 59 años, Carl Thomas Dean (1942–2025), su madre, Avie Lee Caroline Owens (1923–2003), y su padre, Robert Lee Parton, Sr. (1921–2000).

Sigue leyendo más de Dolly Parton aquí:

El mundo del espectáculo y la política lamentan la partida de Dolly Parton

Muere Dolly Parton a los 80 años, leyenda de la música country

Dolly Parton decidió hablar sobre su salud: “Estoy lidiando con algunos problemas”.