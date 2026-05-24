¿Miley Cyrus se casó en secreto con Maxx Morando?

Las alarmas del mundo del espectáculo se encendieron por completo tras la reciente aparición pública de Miley Cyrus. Los fanáticos y la prensa internacional sospechan fuertemente que la ganadora del Grammy podría haberse casado en secreto con su prometido, el baterista Maxx Morando, luego de un revelador desliz por parte de la madre de la artista, Tish Cyrus.

El inesperado momento ocurrió en Los Ángeles, durante la emblemática ceremonia en la que Miley, de 33 años, fue honrada con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Mientras la intérprete de “Flowers” posaba para las cámaras junto a su madre y su hermana Brandi, llegó el instante de incluir a Morando en el retrato familiar. Fue allí cuando Tish Cyrus llamó en voz alta al músico diciendo: “Vamos a traer al esposo“, según reportó Page Six.

Acto seguido, tanto Miley como su madre le hicieron señas a Morando, de 27 años, para que se incorporara al encuadre.

El integrante de la banda de rock alternativo Liily se unió sonriente al grupo y besó afectuosamente a la cantante en la mejilla, avivando de inmediato las especulaciones de que la pareja ya habría pasado por el altar.

Miley Cyrus y Maxx Morando iniciaron su relación en 2021 tras conocerse en una cita a ciegas y formalizaron su compromiso a finales de 2025.

Aunque se les ha visto juntos en eventos y la cantante le dedicó un emotivo agradecimiento en los Premios Grammy llamándolo “mi amor”, ambos han mantenido un perfil sumamente bajo.

Hasta el momento, los representantes de la artista no han emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir si la feliz pareja ya dio el “sí, quiero”.

Seguir leyendo:

· El especial de “Hannah Montana” arrasa en audiencia y aumenta la popularidad de la serie original

· Miley Cyrus reveló que tuvo un romance con Dylan Sprouse

· Así fue el reencuentro de Miley Cyrus y Selena Gomez en los Golden Globes