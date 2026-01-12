Así fue el reencuentro de Miley Cyrus y Selena Gomez en los Golden Globes

La edición 83 de los Golden Globes no solo celebró lo mejor del cine y la televisión, sino que también regaló a los fanáticos uno de los momentos más nostálgicos de la década: el reencuentro de Miley Cyrus y Selena Gomez.

Con una sola fotografía, las artistas lograron detener el tiempo y transportar a toda una generación de vuelta a los años dorados de Disney Channel.

Las estrellas coincidieron en el Beverly Hilton de Los Ángeles como nominadas a los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Miley, quien deslumbró con un diseño de Saint Laurent negro con lentejuelas y gafas de sol, competía en la categoría de Mejor Canción Original por su tema “Dream as One”. Por su parte, Selena, elegante en un Chanel hecho a medida con detalles de plumas blancas, estaba nominada por su papel en Only Murders in the Building.

Lejos de la supuesta rivalidad adolescente que los medios alimentaron hace más de una década, la imagen de ambas sonriendo y compartiendo una amena conversación confirmó que su relación es de respeto y cariño.

Los asistentes a la gala describieron el encuentro como “breve pero cálido”, destacando cómo las dos íconos del pop aprovecharon los cortes comerciales para ponerse al día sobre sus vidas personales y proyectos profesionales.

Este reencuentro se produce en un momento de plenitud para ambas: Miley vive un gran momento personal junto a su prometido Maxx Morando, mientras que Selena asistió acompañada de su esposo, el productor Benny Blanco.

El gesto no solo generó emoción en las redes sociales con miles de menciones, sino que también cerró definitivamente cualquier narrativa de conflicto entre ambas artistas.

Seguir leyendo:

· Los Golden Globes 2026: ¡Conoce los mejores momentos de la ceremonia!

· Golden Globes 2026: Los mejores looks de la alfombra roja

· ¿Qué incluyen las bolsas de regalos de los Golden Globes?