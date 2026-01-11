Los Golden Globes 2026: ¡Conoce los mejores momentos de la ceremonia!

La alfombra roja del Beverly Hilton Hotel volvió a brillar con la 83ª edición de los Premios Golden Globes, una de las galas más destacadas del calendario cinematográfico y televisivo. La noche estuvo cargada de momentos memorables, desde las ácidas bromas de la presentadora hasta las victorias más conmovedoras.

En este artículo, resumimos los momentos más importantes de la ceremonia:

Broma de Nikki Glaser a Leonardo DiCaprio

Uno de los instantes que rápidamente generó revuelo en redes sociales fue la intervención de la maestra de ceremonias, Nikki Glaser, conocida por su humor irreverente.

Sin dejar títere con cabeza, Glaser lanzó una dardo directamente a Leonardo DiCaprio, quien asistía como nominado. La comediante se refirió al rumor que constantemente rodea al actor: su supuesta preferencia por tener novias menores de 25 años. La broma, recibida con una mezcla de risas y sorpresa por el público, se convirtió en uno de los clips más virales de la ceremonia.

Teyana Taylor ‘Mejor Actriz de Reparto’

Por otro lado, la noche también estuvo marcada por las emociones genuinas. La cantante y actriz Teyana Taylor se alzó con el primer galardón de la velada, ganando a Mejor Actriz de Reparto por su poderosa interpretación en el drama ‘One Battle After Another’.

Visiblemente emocionada al subir al escenario, Taylor confesó en su discurso: ‘Casi no preparo palabras porque pensé que no ganaría’. Agradeció profundamente a todo el elenco y equipo de la película, dedicando el premio a “todas las personas que se ven reflejadas en esta historia”.

Teyana Taylor just gave the best speech of the entire award season at the Golden Globes



"To my brown sisters and little brown girls nominated tonight, our softness is not a liability. Our depth is not too much. Our light does not need permission to shine. We belong in every room… pic.twitter.com/LeWdDFA3Yr — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 12, 2026

Mejor Actor de Reparto

En la categoría de Mejor Actor de Reparto, el triunfo fue para Stellan Skarsgård, de 74 años, por su papel en el conmovedor drama independiente ‘Sentimental Value’. Al recoger el premio, Skarsgård destacó la importancia del reconocimiento para una producción de bajo presupuesto: “Al ser una película pequeña, es simplemente genial que tantas personas la estén viendo y conectando con ella. Este premio es para todo el equipo que creyó en este proyecto”.

Sus palabras resonaron como un recordatorio del impacto que estos galardones pueden tener en proyectos fuera del circuito comercial masivo.

La gala, que celebra lo mejor del cine y la televisión del año, continuó repartiendo sorpresas y consolidándose como el pistoletazo de salida de la temporada de premios, dejando un buen sabor de boca entre risas, lágrimas y reconocimiento al talento tanto en grandes estudios como en el cine independiente.

¡El K-pop triunfó!

Sin duda, el 2025 fue uno de los grandes momentos del K-pop y quedó demostrado en los Golden Globes, ya que la canción ‘Golden’ de la película KPop Demon Hunters se llevó el gran galardón en la categoría ‘Mejor Canción Original’.

La pieza también triunfó en los Critics Choice Awars y llegaba pisando fuerte a estos premios. Ahora, es una candidata perfecta para pelear por el Oscar. En esta categoría dejaron atrás a otras importantes intérpretes como Miley Cyrus con su canción ‘Dreams as One’, de la película ‘Avatar: Fire and Ash’.

Without further ado, the #GoldenGlobes winner for Best Song Motion Picture goes to…."Golden" in KPop Demon Hunters! 🎶✨ pic.twitter.com/sZb8b1pn6R — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

