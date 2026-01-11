La broma de Nikki Glaser a Leonardo DiCaprio por la edad de sus novias

La edición 83 de los Golden Globes arrancó con la irreverencia que caracteriza a Nikki Glaser. La comediante, quien regresó por segundo año consecutivo como anfitriona de los premios, no dejó pasar la oportunidad de apuntar sus dardos hacia una de las estrellas más brillantes de la noche: Leonardo DiCaprio.

A pesar de que días antes de la gala Glaser había comentado en entrevistas que intentaría evitar los chistes “clichés” que se han hecho durante años sobre el actor, la tentación fue mayor.

Durante su monólogo de apertura, Glaser lanzó una mordaz broma sobre la ya conocida preferencia de DiCaprio por salir con mujeres significativamente menores que él.

“Leonardo DiCaprio está aquí por su increíble película One Battle After Another”, comenzó Glaser ante una audiencia repleta de celebridades. “Leo es tan dedicado a su arte que, para prepararse para este papel, tuvo que convencer a su novia de que la película era un libro de texto de historia de la secundaria, solo para que ella aceptara verla con él”.

omg Leo DiCaprio's reactions to all of Nikki Glaser's jokes about him at the Golden Globes LOL



"What a career you've had. The most impressive thing is that you've been able to accomplish all of this before your girlfriend turned 30." pic.twitter.com/2yZlOWHOkS — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 12, 2026

La broma provocó una mezcla de risas estruendosas y algunos gestos de asombro en el Beverly Hilton. DiCaprio, nominado como Mejor Actor, reaccionó con su característica sonrisa diplomática.

Glaser también aprovechó para bromear sobre otros temas de actualidad y figuras de la industria, pero su “homenaje” a DiCaprio fue, sin duda, uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Este año, las nominaciones a los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood las lidera la película One Battle After Another, con 9 postulaciones.

En la categoría de cine le siguen Frankenstein y la brasileña The Secret Agent; mientras que en las categorías de televisión destacan Adolescence, The White Lotus y Severance.

