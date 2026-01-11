¿Qué incluyen las bolsas de regalos de los Golden Globes?

La edición 83 de los Golden Globes no solo reconoce la excelencia en el cine y la televisión, sino que reafirma su estatus como la gala más glamurosa de Hollywood a través de sus exclusivas “swag bag”, bolsas de regalo.

Este año, la organización se ha superado con una selección de obsequios valorada en casi un millón de dólares, diseñada para los 83 ganadores y presentadores de la noche.

Bajo el nombre de “The Ultimate Gift Bag“, la colección fue curada en colaboración con la revista de estilo de vida de lujo Robb Report. El paquete no es una simple bolsa de cortesía, se trata de una maleta de gamuza premium de la marca Atlas Bespoke, que incluye el “Ultimate Gift Book“, una guía detallada para que las estrellas elijan entre 35 experiencias y productos de altísima gama.

Viajes de ensueño y experiencias innolvidables

El componente más costoso de la bolsa son las experiencias de viaje. Entre los obsequios destaca el alquiler de un yate de lujo por cinco días en Indonesia a bordo del Celestia Phinisi, valuado en 60,000 dólares.

Asimismo, algunos afortunados podrán disfrutar de estancias en villas privadas, como la residencia submarina The Muraka en Maldivas (70,000 dólares) o una escapada frente al mar en San José del Cabo, México.

Bienestar y alta gama

En el apartado de belleza y salud, las estrellas recibirán tecnología de vanguardia y productos de culto. Entre los artículos más comentados figura un casco de luz LED para el crecimiento capilar de CurrentBody (860 dólares) y la rutina completa de cuidado de la piel de Le Domaine, la marca fundada por Brad Pitt.

La exclusividad alcanza su punto máximo con las bebidas: un solo destinatario tendrá el privilegio de recibir nueve botellas de vino francés Liber Pater, valoradas en 210,000 dólares. Con este despliegue de opulencia, los Golden Globes aseguran que, en su gala, nadie se vaya a casa con las manos vacías.

Este domingo se celebra la edición 83 de los Golden Globes en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Este año, las nominaciones a los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood las lidera la película One Battle After Another, con 9 postulaciones.

