Golden Globes 2026: Los mejores looks de la alfombra roja

Comenzó el desfile de estilo y glamour con la alfombra roja de los Golden Globes, que inaugura oficialmente la temporada de premios 2026.

Este domingo, actores de la talla Leonardo DiCaprio asistirán a la edición 83 de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que se celebra en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Las primeras estrellas comenzaron a desfilar por la alfombra roja de los Golden Globes, cuya conducción estará a cargo de la actriz y comediante Nikki Glaser.

Este año, las nominaciones a los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood las lidera la película One Battle After Another, con 9 postulaciones.

En la categoría de cine le siguen Frankenstein y la brasileña The Secret Agent; mientras que en las categorías de televisión destacan Adolescence, The White Lotus y Severance.

A continuación, los mejores looks de la alfombra roja de los Golden Globes 2026:

Snoop Dogg

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

LISA

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

Priyanka Chopra

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

Mark Ruffalo

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

Jennifer Garner

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

Glen Powell

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

Selena Gomez Benny Blanco

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

En desarrollo…

