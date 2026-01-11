window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Golden Globes 2026: Los mejores looks de la alfombra roja

Este domingo se celebre la edición 83 de los de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en el Hotel Beverly Hilton

Golden Globes

Este año, las nominaciones a los premios las lidera la película One Battle After Another. Crédito: Richard Shotwell | AP

Avatar de Ariany Brizuela

Por  Ariany Brizuela

Comenzó el desfile de estilo y glamour con la alfombra roja de los Golden Globes, que inaugura oficialmente la temporada de premios 2026.

Este domingo, actores de la talla Leonardo DiCaprio asistirán a la edición 83 de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que se celebra en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Las primeras estrellas comenzaron a desfilar por la alfombra roja de los Golden Globes, cuya conducción estará a cargo de la actriz y comediante Nikki Glaser.

Este año, las nominaciones a los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood las lidera la película One Battle After Another, con 9 postulaciones.

En la categoría de cine le siguen Frankenstein y la brasileña The Secret Agent; mientras que en las categorías de televisión destacan Adolescence, The White Lotus y Severance.

A continuación, los mejores looks de la alfombra roja de los Golden Globes 2026:

Snoop Dogg

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

LISA

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

Priyanka Chopra

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

Mark Ruffalo

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

Jennifer Garner

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

Glen Powell

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

Selena Gomez Benny Blanco

Foto Jordan Strauss/Invision/AP

En desarrollo…

