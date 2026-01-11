Golden Globes 2026: Los mejores looks de la alfombra roja
Este domingo se celebre la edición 83 de los de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en el Hotel Beverly Hilton
Comenzó el desfile de estilo y glamour con la alfombra roja de los Golden Globes, que inaugura oficialmente la temporada de premios 2026.
Este domingo, actores de la talla Leonardo DiCaprio asistirán a la edición 83 de los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood que se celebra en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.
Las primeras estrellas comenzaron a desfilar por la alfombra roja de los Golden Globes, cuya conducción estará a cargo de la actriz y comediante Nikki Glaser.
Este año, las nominaciones a los premios que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood las lidera la película One Battle After Another, con 9 postulaciones.
En la categoría de cine le siguen Frankenstein y la brasileña The Secret Agent; mientras que en las categorías de televisión destacan Adolescence, The White Lotus y Severance.
A continuación, los mejores looks de la alfombra roja de los Golden Globes 2026:
Snoop Dogg
LISA
Priyanka Chopra
Mark Ruffalo
Jennifer Garner
Glen Powell
Selena Gomez Benny Blanco
En desarrollo…
Seguir leyendo:
· ¿Qué incluyen las bolsas de regalos de los Golden Globes?
· Calendario de premios 2026: Premios Oscar, Golden Globes, Grammy y más
· Golden Globes 2026: ¡Conoce a la lista de nominados!