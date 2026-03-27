El especial de  “Hannah Montana” arrasa en audiencia y aumenta la popularidad de la serie original

Veinte años después de que Miley Cyrus se pusiera por primera vez la peluca rubia para dar vida a la icónica rockera adolescente, el fenómeno de Hannah Montana demuestra que su legado no solo perdura, también sigue creciendo. El especial conmemorativo lanzado por Disney+ rompió las expectativas, convirtiéndose en un rotundo éxito de audiencia y provocando un resurgimiento sin precedentes de la serie original.

Según informó la periodista Selome Hailu, citado por Variety, el especial del 20 aniversario, estrenado el pasado 24 de marzo, alcanzó los 6,3 millones de visualizaciones en sus primeros tres días en la plataforma.

La cifra consolida el poder de convocatoria de una serie que marcó a toda una generación y que sigue atrayendo tanto a nostálgicos como a nuevos espectadores.

Impacto social

El impacto del especial no se limitó a sus propias cifras. La fiebre por el aniversario desencadenó un aumento espectacular en el consumo de la serie original, emitida originalmente por Disney Channel entre 2006 y 2011.

Durante la semana posterior al estreno del especial, las visualizaciones de “Hannah Montana” se dispararon un 1000 % en comparación con la semana anterior. Este resurgimiento se suma a un hito acumulado impresionante: Disney informó, según lo reseñado por Variety, que la serie superó las 500 millones de horas de reproducción en streaming desde su llegada a las plataformas digitales.

El especial, titulado “Hannah Montana: el especial del 20 aniversario”, fue mucho más que un simple repaso.

Miley Cyrus regresó al icónico escenario donde se filmó la serie, compartiendo recuerdos junto a su madre, Tish Cyrus-Purcell. En un formato que combinó la nostalgia con la conversación íntima, Cyrus participó en una entrevista con Alex Cooper, la influyente presentadora del podcast “Call Her Daddy”. Además, la artista interpretó en vivo algunos de los temas más emblemáticos de su personaje frente a un público compuesto por fans, cerrando un círculo simbólico dos décadas después de su debut.

La producción del especial estuvo a cargo de HopeTown Entertainment y Unwell Productions. Ashley Edens se desempeñó como showrunner, mientras que el equipo de productores incluyó a los propios Cyrus, Cyrus-Purcell, Cooper y Matt Kaplan.

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