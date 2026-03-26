Airbnb y Disney lanzan una experiencia inspirada en la casa de playa de Hannah Montana

De cara al éxito registrado con el especial por el aniversario número 20 de la serie “Hannah Montana”, Airbnb anunció una colaboración con Disney para recrear la icónica casa de playa en la que se desarrolla dicha producción.

De acuerdo con la plataforma, el inmueble contará con varios de los elementos reconocibles del programa, incluyendo el vestidor giratorio de la artista, un espacio que simboliza la transformación de ‘Miley’ a estrella pop.

Esta residencia de Malibú es de un estilo Cape Cod y se encuentra situada en un terreno con acceso directo a la playa, en Broad Beach Road. Cuenta con siete habitaciones, ocho baños, tres salas de estar, cuatro chimeneas y un garaje con capacidad para tres vehículos, distribuidos en más de 5 mil pies cuadrados.

Además de los detalles decorativos asociados con el estilo mostrado en pantalla durante las cuatro temporadas de emisión, la propiedad situada frente al mar en Malibú, California, cuenta con áreas exteriores que incluyen balcón y jacuzzi, que estarán habilitados para los inquilinos.

El material audiovisual con el que se promociona la casa da un recorrido detallado por cada rincón y apela a la emoción del público listando a Hannah Montana como la anfitriona de la renta. Junto a la descripción, se incluye un mensaje que parece ser escrito por el personaje:

“Durante 20 años, todos ustedes han cantado conmigo, han soñado en grande y han vivido lo mejor de ambos mundos a mi lado. Para celebrarlo, te invito al lugar donde todo comenzó: ¡mi casa en la playa de Malibú! Pasa la noche en el lugar donde creé algunos de mis mayores éxitos, me reí a carcajadas con mis mejores amigos y diseñé mis atuendos más emblemáticos”, expresa el anuncio.

Por su parte, Airbnb compartió desde sus plataformas digitales que por medio de esta iniciativa, los fans del programa podrán “vivir la magia de la doble vida, con detalles de diseño y toques nostálgicos inspirados en el mundo de Hannah Montana”.

Aquellos interesados en agendar su estancia en la propiedad deberán mantenerse atentos a la disponibilidad del inmueble, ya que esta se limita a diez reservas de una noche cada una, programadas entre el 6 y el 16 de abril. Las reservaciones estarán habilitadas a partir del 26 de marzo.

Esta colaboración entre Disney y Airbnb se da en el marco del estreno de el 20 aniversario de la icónica serie, celebrado el 24 de marzo en streaming a través de Disney+ y Hulu. Grabado en directo ante una audiencia selecta, el programa especial ofreció interpretaciones de clásicos como “Best of Both Worlds” y “The Climb”, así como material inédito de la aclamada producción.

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