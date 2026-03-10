Disney publicó el primer adelanto del especial aniversario de Hannah Montana

El fenómeno que marcó a toda una generación está de vuelta. Disney+ lanzó oficialmente el primer adelanto de Hannah Montana: 20th Anniversary Special, un evento televisivo que celebrará las dos décadas del estreno de la serie que lanzó al estrellato mundial a Miley Cyrus.

El esperado tráiler, que circula en redes sociales, muestra a una Miley Cyrus madura visitando el icónico Escenario 9 de los estudios de Disney. En un momento cargado de emoción, se ve a la artista descendiendo de un vehículo cuya matrícula dice “HM 20”, mientras de fondo suenan los primeros acordes de la legendaria canción “The Best of Both Worlds“.

Un viaje al pasado con invitados especiales

El especial, cuyo estreno está programado para el próximo 24 de marzo —coincidiendo exactamente con la fecha del debut de la serie en 2006—, no será una simple recopilación de momentos. Según los detalles revelados por People, el programa incluirá una entrevista íntima conducida por la podcaster Alex Cooper y grabada frente a una audiencia en vivo.

Además, los fans podrán deleitarse con material de archivo inédito y la reconstrucción de sets memorables, como la sala de estar de la familia Stewart y el famoso armario de pelucas de Hannah.

“Hannah Montana siempre será parte de quien soy”, expresó la ganadora del Grammy en un comunicado. “Este ‘Hannah-niversario’ es mi manera de agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años”.

Para calentar motores, Disney+ habilitó desde finales de febrero una colección completa que incluye las cuatro temporadas de la serie, las películas y el concierto original.

