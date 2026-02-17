Miley Cyrus celebrará los 20 años de Hannah Montana con un especial en Disney

El fenómeno que definió la cultura pop juvenil de los años 2000 está de aniversario. Miley Cyrus, la estrella que alcanzó la fama mundial gracias a su doble vida como Miley Stewart y Hannah Montana, anunció oficialmente que “volverá a casa” para celebrar los 20 años del estreno de la serie con un programa especial que llegará a la plataforma Disney+ el próximo 24 de marzo.

Este homenaje, diseñado como una “carta de amor” para los seguidores que han acompañado a la artista desde 2006, promete ser un viaje nostálgico sin precedentes. Según adelantó Disney, el especial contará con una entrevista en profundidad conducida por Alex Cooper, en la que Cyrus revelará anécdotas inéditas y reflexionará sobre el impacto de haber crecido bajo los reflectores.

Uno de los mayores atractivos del programa será la reconstrucción de los escenarios originales. Los fans podrán ver nuevamente el salón de la familia Stewart y el legendario armario de Hannah Montana, además de disfrutar de material de archivo que nunca antes ha salido a la luz.

“Hannah Montana siempre será parte de quien soy”, expresó la cantante en un comunicado. “Este ‘Hannahversary’ es mi manera de agradecer a los fans. Sin Hannah, realmente no existiría esta versión de mí”.

Un legado inalcanzable

Desde su debut, la franquicia ha acumulado cifras astronómicas: más de 500 millones de horas reproducidas en Disney+, 14 discos de platino y el reciente reconocimiento a Miley Cyrus como la persona más joven en ser nombrada Disney Legend.

Mientras llega el estreno, la plataforma habilitó una colección especial con las cuatro temporadas y las películas, preparando el terreno para lo que será el evento televisivo del año para los nostálgicos de Disney Channel.

