Revelan que Miley Cyrus y su prometido planean “fugarse” en lugar de otra boda tradicional

Tras su compromiso con el baterista Maxx Morando, Miley Cyrus parece estar encaminándose hacia una segunda boda que reflejará su momento de vida actual: tranquilo, privado y alejado de las grandes producciones. Según fuentes cercanas a la pareja, citadas por Page Six, es poco probable que veamos un evento al estilo ‘Party In The U.S.A.’, optando, en cambio, por una celebración íntima y significativa.

La experiencia de Cyrus con su primer matrimonio, con el actor Liam Hemsworth —del cual estuvo casada ocho meses antes de separarse en 2019— parece haber influido en su visión actual. Una fuente cercana a la cantante reveló a Us Weekly que, esta vez, Miley “está más centrada en el ‘amor’ que en ‘toda la producción’ de una boda”.

“No está muy entusiasmada con la idea de hacer otra boda”, explicó la misma fuente, añadiendo que la artista de 33 años “está realmente feliz ahora mismo y en un lugar tan bueno y tranquilo”. Este enfoque marca un contraste con cualquier expectativa de una celebración tradicional o fastuosa.

Un enlace “muy discreto”

Los planes que maneja la pareja, descrita como “muy discretos”, apuntan hacia la autenticidad. “Han hablado de fugarse y hacer algo muy privado, solo ellos dos”, confirmó la fuente. La idea central es que la celebración “definitivamente será a su manera”, buscando hacer “algo divertido y significativo que les resulte muy especial”.

Cyrus, quien confirmó su compromiso públicamente tras lucir un anillo de diamantes en el estreno de ‘Avatar: Fire and Ash’ y luego en ‘Good Morning America’.

“Ella está aceptando esta etapa de compromiso y no tiene prisa por planear nada”, señaló la fuente a Page Six. Este enfoque paciente subraya su deseo de disfrutar del proceso y de la relación misma.

Aunque su primera boda con Hemsworth también fue discreta, la fuente aclara que ahora Cyrus “no quiere necesariamente volver a ser una ‘novia’ ni hacer nada tradicional”. El valor de la privacidad es fundamental en este nuevo capítulo. “A Miley le encanta que este capítulo de su vida haya sido más privado”, destacó.

La relación con Morando, que comenzó en 2021 tras una cita a ciegas y se confirmó públicamente un año después, se ha construido lejos del centro de atención, un dinamismo que ambos parecen querer preservar en su paso al matrimonio.

