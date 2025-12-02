Miley Cyrus se compromete con Maxx Morando y presume orgullosa su lujoso anillo

La actriz Miley Cyrus, quien acaba de cumplir 33 años, llevará muy pronto al siguiente nivel la relación sentimental que mantiene con Maxx Morando, luego de que se diera a conocer que ya están felizmente comprometidos.

Aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre el status de su noviazgo, la revista People soltó este martes lo que en realidad estaría pasando entre ambos después de que la también cantante luciera de nuevo el anillo que tanto dio de qué hablar en las fotos que compartió su suegro hace unos días.

“La cantante, de 33, está comprometida con el músico Maxx Morando”, informó la citada revista tras consultar a una fuente cercana a ambos.

La información sobre su compromiso surge tras la reciente galería de fotos que Miley Cyrus compartió en su cuenta de Instagram y en la que se le ve desfilando, junto a su galán, en la alfombra roja del estreno mundial de la película ‘Avatar: Fire and Ash’, la cual se llevó a cabo este lunes en Hollywood.

“Baby, cuando soñamos, soñamos como uno”, escribió Miley en compañía de un emoji de corazón.

Las fotografías no solo llamaron la atención por la elegancia de ambos, ni por lo enamorados que se vieron, sino que también por el costoso anillo de compromiso que ella presumió.

De acuerdo al portal Page Six, que fue uno de los medios que se hizo eco de la noticia, el anillo que lleva Miley Cyrus es un diamante, con corte cojín montado sobre una banda gruesa de oro amarillo de 14 quilates, diseñado por Jacquie Aiche, sin que, hasta el momento, se haya revelado su valor aproximado.

Como ya lo mencionamos, esta no es la primera vez que Miley Cyrus se deja ver con su anillo, pues en su cumpleaños también lo hizo, tal y como lo exhibió el padre de Maxx en unas fotos que publicó en sus redes y en las que se alcanzó a ver la preciada joya.

Maxx’s dad just confirmed Maxx and Miley are engaged pic.twitter.com/3zonJh0tNc — Jayla (@themcscoop) December 2, 2025

