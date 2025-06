Miley Cyrus confiesa que ocultaba gastos en drogas como “ropa vintage”

Miley Cyrus está haciendo una introspectiva mirada a uno de los períodos más controvertidos y creativos de su carrera: la era del álbum Miley Cyrus & Her Dead Petz, lanzado en 2015. En una reciente entrevista para el pódcast ‘Every Single Album de The Ringer’, la cantante confesó que, durante ese tiempo, las drogas jugaron un papel central en su proceso artístico… y también en sus finanzas.

“La droga fue el mayor gasto”, admitió Cyrus sin rodeos. Para evitar levantar sospechas ante su contador, recurrió a una ingeniosa estrategia: catalogar esos gastos como compras de “ropa vintage“. “Recibía cheques por miles de dólares en ropa vintage”, explicó entre risas. El ardid llegó al punto de que su contador le pedía ver las supuestas prendas adquiridas. “¿Dónde está esa camiseta original de John Lennon de $15,000 que compraste?”, le preguntaba. “Está arriba… ¿Quieres una?”, respondía ella con ironía.

Miley Cyrus habla de su sobriedad

Este capítulo forma parte de una etapa artística marcada por la experimentación sonora y personal. Sin embargo, con el paso del tiempo, la intérprete de ‘Flowers’ ha cambiado su enfoque creativo, especialmente desde que adoptó un estilo de vida sobrio.

“Puedo escribir canciones estando sobria, pero no encuentro temas como Tangerine”, confesó. Aunque en una entrevista previa con Zane Lowe afirmó que la sobriedad era “como su dios”, ahora matiza: “Fue un poco dramático. No asisto a reuniones ni nada por el estilo”.

La relación de Miley con las drogas y el alcohol también influyó en su música posterior. Tras el escaso impacto comercial de Dead Petz y el discreto recibimiento de Younger Now en 2017, Cyrus sintió presión para retomar temáticas más provocadoras en su EP de 2019, ‘She Is Coming‘. “Me metieron en canciones como Unholy, que no me gusta porque habla de estar borracha o drogada. Yo estaba sobria en ese momento, y me sentía como una estafadora”.

Incluso recibió advertencias para no hacer pública su sobriedad. “Alguien me dijo: ‘No se lo digas a nadie, porque los chicos ya no te verán como popular’”, recordó. “Durante Bangerz, todo estaba fuera de control. ¡Y tú estabas enfadado conmigo!”.

Hoy, Cyrus reflexiona con distancia sobre esa etapa, reconociendo su complejidad, sus contradicciones y el papel que jugaron las drogas tanto en su vida personal como en su música. Un testimonio crudo y honesto de una artista que ha sabido reinventarse a través de los extremos.

