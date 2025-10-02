Miley Cyrus afirma que ella fue la primera “víctima de la cultura de la cancelación”

Miley Cyrus está procesando la ola de indignación y críticas que enfrentó a principios de la década de 2010 cuando decidió dejar atrás su imagen de Disney para reinventarse con una propuesta más audaz y provocativa.

Tras el exitoso final de ‘Hannah Montana’, Cyrus dio un giro radical en su carrera con álbumes como ‘Can’t Be Tamed’ y, sobre todo, ‘Bangerz’. Este último, acompañado de polémicas presentaciones en eventos como los MTV VMA 2013, generó un escándalo masivo del que la artista aún habla con una mezcla de nostalgia y dolor.

“Supongo que fui la primera persona en ser cancelada”, declaró Cyrus en un avance de su entrevista para el programa ‘Sunday Mornings’ de CBS. “No supe hasta que fui mayor lo brutal que fue”.

A pesar de la reacción negativa del público y los medios, la cantante recuerda que, en ese momento, ella lo estaba disfrutando al máximo. “Fue muy difícil para otros, pero para mí fue un buen momento”, compartió. “Parecía divertido y lo fue. No fue hasta que crecí que me di cuenta de lo duro que era…”.

Un costo personal “muy alto”

Sin embargo, esa etapa también tuvo un costo personal muy alto. En una conversación en el podcast “Reclaiming” de Monica Lewinsky, Cyrus reveló que la negatividad llegó a afectar sus relaciones personales: “Lo perdí todo en mi vida personal durante ese período debido a las decisiones que estaba tomando profesionalmente”.

Las críticas la golpearon con tanta fuerza que incluso sintió vergüenza, un sentimiento que se vio agravado cuando su propio hermano le confesó lo difícil que era para él lidiar con las consecuencias en su vida diaria.

Con los años, Cyrus logró entender su propia transformación. En una entrevista con British Vogue en 2023, explicó que su comportamiento era una forma de distanciarse del personaje que interpretó durante años: “Estaba generando atención sobre mí misma porque me estaba distanciando de un personaje que había interpretado. Cualquiera, a los 20 o 21 años, tiene más que demostrar. ‘No soy mis padres’. ‘Soy quien soy'”.

Aunque no fue la primera ni la última estrella en enfrentar la ira pública –como lo hicieron en su momento Britney Spears, Ashlee Simpson o Anne Hathaway–, la experiencia de Cyrus marca un punto de inflexión en la cultura de la “cancelación” y se erige como un testimonio de resiliencia y crecimiento personal en el mundo del espectáculo.

